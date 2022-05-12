ВИДЕО | «Вся Россия помазалась говном, он нас помазал». Олег Тиньков дал интервью Юрию Дудю

В интервью Дудю Тиньков рассказал о жизни с лейкемией, дружбе с Дмитрием Песковым и о том, что большинство самых крупных российских бизнесменов поддерживают его антивоенную позицию (но боятся открыто заявить об этом). А также объяснил, почему не критиковал власть до войны.

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Российский бизнесмен Олег Тиньков, сооснователь банка Tinkoff в своем посте в Instagram заявил, что из-за угроз был вынужден продать все имущество. В Россию он больше не вернется.

28 апреля головная компания Тинькофф Банка — TCS Group — сообщила, что 35% ее акций купит группа компаний ”Интеррос” миллиардера Владимира Потанина. Такая доля принадлежала Rigi Trust, которую контролирует Тиньков и его семья.

Олег Тиньков на 5 февраля 2022 года занимал 608-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2021 году занимал 32-е место с состоянием $4,7 млрд.