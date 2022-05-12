Латвия хочет принять отобранный у России ЧМ-2023 по хоккею

На прошлой неделе Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение о переносе чемпионата мира из России, который должен был состояться в мае 2023 года в Санкт-Петербурге.

Новая страна-хозяйка будет объявлена на Конгрессе IIHF 26-27 мая, пишет rus.delfi.lv.

"В настоящее время мы серьезно рассматриваем возможность проведения чемпионата вместе с Финляндией в следующем году. Одна группа могла бы играть в Риге, другая — в Тампере. Мы готовы взять на себя эту ответственность, и в ближайшие дни будет принято решение, будем ли подавать заявку", — сказал Калвитис на Латвийском телевидении.

Латвия уже дважды принимала у себя чемпионат мира по хоккею - в 2006 и 2021 годах. В прошлом году турнир должен был проходить в Риге и Минске, но Беларусь лишилась права на проведение чемпионата из-за ситуации вокруг выборов президента Александра Лукашенко, и весь турнир прошел в латвийской столице.

В этом году чемпионат мира по хоккею будет проходить с 13 по 29 мая в Тампере и Хельсинки. Сборная Латвии на групповом этапе сыграет с командами США, Финляндии, Норвегией, Чехией, Австрией, Великобританией и Швецией.