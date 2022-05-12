Команда, которой не будет. Каким мог быть состав сборной России на ЧМ

Вторым номером сборной России наверняка бы стал проведший лучший сезон в карьере экс-голкипер ЦСКА Иван Федотов. В самом начале года 25-летний вратарь считался бэкапом Адама Рейдеборна армейского клуба, но россиянину удалось напрочь вытеснить иностранного вратаря на вторые ряды в команде. Успешной игрой за ЦСКА Федотов обратил на себя внимание тренеров национальной команды, и они доверили Ивану пост основного голкипера на Олимпиаде.

Тем удивительнее выглядит статистика российского голкипера на фоне всеобщего завала команды. 26-летний Сорокин принял участие в 52 матчах, одержав 26 побед и завершив регулярку на втором месте во всей лиге среди основных голкиперов по проценту отражённых бросков (92,5). По этому показателю лучше Ильи гладкий сезон провёл только голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, номинированный на «Везину Трофи». Любопытно, что и по количеству матчей на ноль (7) Сорокин закончил сезон на втором месте, оказавшись ниже только ещё одного претендента на «Везину» — голкипера «Калгари» Якоба Маркстрёма. Так что нынешний сезон Илья смело может записать себе в актив.

Наименее дискуссионной позицией в российском составе стала бы вратарская позиция. Практически наверняка первым номером на ЧМ-2022 стал бы голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. В этом сезоне «островитяне» начисто завалили выступление в регулярном чемпионате НХЛ и сенсационным образом не смогли пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли. Ещё большим ударом для «Айлс» стало то обстоятельство, что шансы на продолжение сезона команда утратила задолго до окончания регулярки, в результате отстав от зоны плей-офф на целую пропасть в виде 16 очков.

Наряду с российской командой не допустили до чемпионата мира и сборную Беларуси. Их места в групповой сетке турнира заняли сборные Австрии и Франции. Теперь остаётся заниматься только теоретическими рассуждениями на тему, как мог выглядеть состав команды Алексея Жамнова на чемпионате мира, чем мы сейчас и займёмся.

13 мая в Финляндии стартует 85-й чемпионат мира по хоккею, который пройдёт в двух городах — Хельсинки и Тампере . В этом году мировое первенство пройдёт без участия сборной России, потерявшей право на участие в турнире из-за решения Международной федерации хоккея, 28 февраля приостановившей членство нашей национальной федерации в ИИХФ.

Во многом благодаря удачной игре голкипера россияне смогли выстоять в полуфинале со шведами и пробиться в финал олимпийского турнира. А по возвращении в Россию Федотов уже в роли безальтернативного основного вратаря ЦСКА привёл свой клуб к победе в Кубке Гагарина. В финальной серии плей-офф действия Ивана не были абсолютно безгрешными, и старт противостояния с «Магниткой» он провёл неудачно. Но в решающих матчах Федотов собрался и был практически безупречен. После сверхудачного сезона в России Иван подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфией».

В такой ситуации статус третьего голкипера сборной не имел бы ровным счётом никакой важности. Претендовать на эту роль могли Тимур Билялов, Александр Шарыченков или любой другой вратарь, на кого положил бы глаз тренерский штаб сборной России. При живых и здоровых Сорокине и Федотове третий вратарь мог пригодиться исключительно в тренировочном процессе.

Защитники

Никита Нестеров, Егор Яковлев, Вячеслав Войнов, Александр Никишин. Артём Зуб, Владислав Гавриков, Сергей Телегин, Александр Романов — Иван Проворов (?), Никита Зайцев (?)

С большой долей уверенности можно предположить, что за основу оборонительных сочетаний сборной России тренерский штаб Жамнова взял бы вариант, уже успешно наигранный на Олимпиаде в Пекине. Несмотря на общее далеко не самое яркое впечатление от российской команды, как раз таки к защитной линии, за исключением неудачного матча со сборной Чехии, в столице Китая были наименьшие вопросы.

Очень достойное впечатление на Олимпиаде оставили молодые Александр Никишин и Сергей Телегин, а опытные Никита Нестеров и Егор Яковлев провели прекрасный плей-офф за свои клубы в КХЛ, после которого не взять их в сборную было бы просто невозможно. Что касается Вячеслава Войнова, то и без его игры на синей линии в большинстве представить российскую команду в Финляндии было бы довольно сложно.