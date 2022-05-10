ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (76-й день) | ВСУ освободили еще четыре села в Харьковской области. Солдаты на заводе "Азовсталь" не сдаются
Предлагаем вашему вниманию главные военные события вторника, 10 мая.
Катарский телеканал "Аль-Джазира" 9 мая опубликовал репортаж, в котором, в числе прочего, показан вагон-рефрижератор, заполненный, как утверждается, телами российских военных, погибших в Украине.
На территории "Азовстали" все еще остаются не менее 100 мирных жителей, утверждает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Обстрелы, авиация целую ночь. Есть раненые. Над госпиталем работает авиация. Много тяжелых раненых. На время мы потеряли связь с госпиталем, — сказал заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар. - Но сейчас связь восстановлена, раненых много, и им нужна эвакуация. Нельзя затягивать этот процесс, потому что раненым необходим нормальный уход, нужны медикаменты. Нужно нормальное питание и свежий воздух".
"Мы в очень трудных условиях, но продолжаем защищать свой край. Мы знаем, что о нас не забыли", – добавил он.
В Финляндии, у российских границ, проводятся беспрецедентные военные учения. Более 3000 финских солдат учатся сражаться под командованием НАТО вместе с военными из США и Британии.
ВСУ освободили еще четыре села в Харьковской области: Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.
Сейм Литвы объявил Россию "террористическим государством"
"Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм", — говорится в резолюции.
Президент США Джон Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Теперь поставлять вооружение и помощь Украине будет еще проще.
Президент США Джо Байден, назвал Путина "заложником войны", полагая, что "достойного" выхода из этой войны у российского президента нет. И это, как признал Байден, дает серьезный повод для беспокойства.
С тех пор как Россия напала на Украину, страну покинули более 5,5 миллионов беженцев. Это самое масштабное перемещение людей со времен Второй мировой войны.
ЕС обвинил РФ в масштабной кибератаке на спутниковых сетях 24 февраля за час до вторжения в Украину, - сообщает ВВС.