ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (76-й день) | ВСУ освободили еще четыре села в Харьковской области. Солдаты на заводе "Азовсталь" не сдаются

Катарский телеканал "Аль-Джазира" 9 мая опубликовал репортаж, в котором, в числе прочего, показан вагон-рефрижератор, заполненный, как утверждается, телами российских военных, погибших в Украине.

На территории "Азовстали" все еще остаются не менее 100 мирных жителей, утверждает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Обстрелы, авиация целую ночь. Есть раненые. Над госпиталем работает авиация. Много тяжелых раненых. На время мы потеряли связь с госпиталем, — сказал заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар. - Но сейчас связь восстановлена, раненых много, и им нужна эвакуация. Нельзя затягивать этот процесс, потому что раненым необходим нормальный уход, нужны медикаменты. Нужно нормальное питание и свежий воздух".

"Мы в очень трудных условиях, но продолжаем защищать свой край. Мы знаем, что о нас не забыли", – добавил он.