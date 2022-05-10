За рубежом
10.05.2022, 17:53

Разведка США: Путин готовится к затяжному конфликту в Украине

 
Владимир Путин
Владимир Путин
ФОТО: Скриншот | Скриншот

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс озвучила ряд заявлений по Украине. Она говорит о затяжном конфликте, о его возможном обострении в ближайшее время и не исключает "бросок Путина" на Одессу, пишет strana.news.

По ее словам, США сейчас не видят "жизнеспособного переговорного пути" для урегулирования конфликта на Украине.

Кроме того, в заявлении Хейнс озвучены следующие варианты :

  • Разведывательное сообщество США оценивает, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

  • Победа России на Донбассе не положит конец войне.

  • Есть признаки того, что Россия хочет расширить сухопутный мост в Приднестровье.

  • В ближайшие несколько месяцев на территории Украины может наблюдаться "более непредсказуемая и потенциально эскалационная траектория".

  • Путин рассчитывает, что решимость Запада со временем будет ослабевать, сказала Хейнс (DW).

  • Путин применит ядерное оружие только в том случае, если Россия столкнется с экзистенциальной угрозой

  • Путин, "вероятно", введет военное положение в России, чтобы поддержать военные усилия (Би-би-си)

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