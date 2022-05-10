Йоханнес Бё: русские спортсмены сами настраивают людей против себя

"Если Россия собирается уходить, похоже, что единственный вариант — это настроить людей против самих себя. По крайней мере, это (встреча в Кремле) было шагом в правильном направлении. Мнение общественности складывается согласно вашим решениям", - передает Sport24 слова биатлониста.

"Их может ждать наказание, наверное, именно поэтому многие не хотят говорить то, что думают, независимо от того, правильно это или неправильно. Но если бы им было позволено говорить то, что они думают, и общество уважало бы их мнение, возможно, они сказали бы больше. Кроме того, часто случается так, что в СМИ искажаются сказанные вами слова", — заявил Бе в интервью Daglabet.