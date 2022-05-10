В Хааберсти пройдёт посадка цветов и спортивный семейный день

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, день Таллинна отмечается 15 мая, но в Хааберсти празднования начнутся раньше. “В пятницу, 13 мая в честь праздника пройдёт совместная посадка цветов, на которой местные жители, специалисты и маленькие помощники из детских садов посадят 1800 анютиных глазок. Цветы будут радовать глаз в разных концах района”, - сказал старейшина.

В субботу, 14 мая всех желающих ждут на спортивный семейный день, где занятия по душе найдут как большие, так и маленькие. Пройдёт финал футбольных игр между школами под руководством футбольного клуба Нымме Калью и показательные тренировки по футболу от того же клуба. Запланирован турнир уличного баскетбола от баскетбольного клуба Ring и показательная тренировка под руководством Ховарда Фриера. Пройдёт показательное представление Tai-Chi, после которого все желающие смогут принять участие в тренировке по Tai-Chi. Для гостей мероприятия выступит Ханна-Сандра, Cityflash и Лаура-Ли. В конце мероприятия все желающие смогут угоститься праздничным тортом”, - рассказал Сильянов.

“На семейном дне спецтехнику представит Пыхьяский спасательный центр спасательного департамента. Муниципальная полиция и дорожный департамент расскажут о безопасности на дорогах и проведут мастер-класс по использованию легкомоторной техники. Для детей и молодёжи развлечения от молодежного центра Хааберсти. Также мастер смастерит для детей забавные фигуры из воздушных шаров и будет возможность сделать аквагрим”, - продолжил старейшина и пригласил всех желающих на спортивный семейный день.

Спортивный семейный день пройдёт 14 мая в 11:00 на стадионе Ыйсмяэской гимназии (Ыйсмя теэ, 50). Семейный день бесплатный, приглашаются все желающие. Семейный день организует управа района Хааберсти и поддерживает Таллинская зубная клиника. С программой мероприятия можно ознакомиться ЗДЕСЬ.