Хейки Наби перед судебным заседанием: я сделал все возможное, чтобы доказать невиновность

Закрытое заседание пройдет завтра в штаб-квартире CAS в Лозанне (Швейцария). В команду Наби входят адвокаты Рафаэль Бреггер, Пауль Керес, Александер Муру и эксперты Дуве де Боэр и Паскаль Кинц. Свидетели будут давать показания по видеосвязи.

«Мы всеми возможными способами подтвердили, что умышленное попадание летрозола в организм Хейки Наби исключено, дело в случайном загрязнении. Также мы сделали все возможное, чтобы обосновать наличие нанодозы этого вещества в пробе. В числе прочего, Хейки прошел освидетельствование на детекторе лжи, которое CAS, в отличие от эстонской правовой системы, принимает к сведению и результаты которого полностью подтвердили правдивость слов борца», - отметил адвокат Пауль Керес.

«Мне приятно, что почти полтора года неизвестности и бесконечного ожидания подходят к концу. Поскольку знаю, что не принимал умышленно никаких запрещенных препаратов, а также с помощью международных экспертов собрал доказательства и сделал различные анализы, конечно, хотел бы выступить на заседании перед арбитражным судом. Я попал в очень неприятную ситуацию, но мне нечего бояться или скрывать. Я сделал все, чтобы доказать свою невиновность», - отметил 36-летний Хейки Наби.

По правилам Международного спортивного суда апелляцию будут рассматривать три судьи.

По словам Кереса, сроки принятия окончательного решения еще неизвестны, но примерно это займет месяц или полтора.

Напомним, что 17 февраля 2021 года стало известно, что в допинг-пробе серебряного призера Олимпиады в Лондоне и двукратного чемпиона мира Хейки Наби, взятой в начале января, были обнаружены следы летрозола, стимулирующего рост мышц. Аналогичный результат впоследствии показала и контрольная проба "Б", вскрытая и проанализированная в начале апреля. В июне прошлого года эстонскому борцу назначили наказание за допинговые нарушения в виде запрета на участие в соревнованиях на два года. Но у Наби остается возможность обжаловать решение дисциплинарной комиссии в Международном спортивном арбитраже.