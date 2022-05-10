10.05.2022, 09:12
Эстонец завоевал золотую медаль на Сурдлимпийских играх(1)
ФОТО: Eesti Paralümpiakomitee | Eesti Paralümpiakomitee
На проходящих в бразильсом городе Кашиас-ду-Сул XXIV летних Сурдлимпийских играх эстонец Танель Виснап завоевал золотую медаль в прыжках в длину.
В финале он прыгнул на 7,43 м, установив новый личный рекорд и завоевав медаль высшей пробы. Свой предыдущий личный рекорд уроженец Валгамаа Танель Виснап установил в предыдущей попытке - 7,20 м. Спортсмен тренируется под руководством Раймонда Лутса.
Помимо прыжков в длину 29-летний Танель Виснап также успешно выступает в других дисциплинах легкой атлетики - беге на 100 и 200 метров и семиборье.
Результат Виснапа в прыжках в длину оказался вторым за всю историю проведения Сурдлимпийских игр: Дин Бартон-Смит из Новой Зеландии в 1989 году прыгнул на 7,63 м, сообщает Паралимпийский комитет Эстонии.