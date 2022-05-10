Эстонец завоевал золотую медаль на Сурдлимпийских играх

В финале он прыгнул на 7,43 м, установив новый личный рекорд и завоевав медаль высшей пробы. Свой предыдущий личный рекорд уроженец Валгамаа Танель Виснап установил в предыдущей попытке - 7,20 м. Спортсмен тренируется под руководством Раймонда Лутса.

Помимо прыжков в длину 29-летний Танель Виснап также успешно выступает в других дисциплинах легкой атлетики - беге на 100 и 200 метров и семиборье.

Результат Виснапа в прыжках в длину оказался вторым за всю историю проведения Сурдлимпийских игр: Дин Бартон-Смит из Новой Зеландии в 1989 году прыгнул на 7,63 м, сообщает Паралимпийский комитет Эстонии.