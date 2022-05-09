Венгрия и Словения вернулись в элиту и хотят заменить Россию

Предварительные даты проведения чемпионата мира-2023 — с 5 по 21 мая. Предполагалось, что в следующем году турнир примет Санкт-Петербург, но в апреле IIHF лишила Россию права на проведение ЧМ-2023. Федерация хоккея России собирается обжаловать решение IIHF, пишет Rus.delfi.lv.

Заявка Венгрии и Словении на проведение ЧМ-2023 представлена под девизом "Чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных решений". Ожидается, что матчи турнира пройдут в Будапеште и Любляне.

Новая арена MVM Dome в венгерской столице была открыта в декабре прошлого года, на ней проходили матчи мужского чемпионата Европы по гандболу. Вместимость будапештской MVM Dome – 19 182 зрителя, люблянской Arena Stozice – 10 500 зрителей.

Венгрия ранее никогда не принимала чемпионаты мира по хоккею высшего дивизиона. В Любляне чемпионат мира проходил однажды - в 1966 году, когда в высшей лиге выступала сборная Югославии.

Сборные Венгриии и Словении завоевали право стартовать в элитном дивизионе в следующем году благодаря нынешнему успешному выступлению на чемпионате мира во втором по силе дивизионе (Дивизион 1А).

Турнир Дивизиона А1 проходил с 3 по 8 мая в Любляне. В нем должны были участвовать 6 команд, но Францию и Австрию оперативно подняли рангом выше на замену сборным России и Беларуси (IIHF не допустила эти команды до ЧМ-2022), а из Дивизиона А2 добавили Литву.

Победителем Дивизиона А1 стала сборная Словении - 12 очков в 4 матчах. Хозяева обыграли Литву (4:2), Румынию (9:1), Венгрию (5:1) и Южную Корею (4:1). Вторую путевку на повышение в классе забрала сборная Венгрии (9 очков), одержавшая победы над Кореей (5:1), Литвой (2:1) и Румынией (4:2).

Сборная Литвы с 6 очками стала третьей (5:3 над Кореей и 5:4 - над Румынией), сборная Южной Кореи - четвертая (3 очка за победу над Румынией со счетом 4:1). Румыны проиграли все матчи и вылетели в Дивизион А2.