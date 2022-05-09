Эксперты: Овечкину нужно ещё 2 сезона, чтобы побить рекорд Гретцки
Александр Овечкин продолжает штамповать голы и приближается к рекорду Уэйна Гретцки. У легендарного канадца 894 шайбы, а на счету российского форварда уже 781 гол. Букмекеры принимают ставки на то, в каком сезоне Овечкин побьёт рекорд Гретцки.
Поставить на то, что рекорд падёт в сезоне-2022/2023, можно с огромным коэффициентом 999.00, пишет Чемпионат.
Ниже коэффициент на сезон-2023/2024, но, по оценке аналитиков, и в этом сезоне Александр вряд ли станет рекордсменом, поставить на этот год можно за 100.00.
А вот в сезоне-2024/2025, вероятно, Овечкин добьётся своего. Поставить на то, что рекорд Гретцки будет побит в этом сезоне, предлагают с коэффициентом 1.55.
Ну или на это понадобится ещё сезон: ставки на чемпионат-2025/2026 принимают за 2.55.