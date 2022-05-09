Хоккей
09.05.2022, 17:22

Эксперты: Овечкину нужно ещё 2 сезона, чтобы побить рекорд Гретцки

 
Aleksandr Ovechkin
Aleksandr Ovechkin
ФОТО: Global Look | Ed Clemente

Александр Овечкин продолжает штамповать голы и приближается к рекорду Уэйна Гретцки. У легендарного канадца 894 шайбы, а на счету российского форварда уже 781 гол. Букмекеры принимают ставки на то, в каком сезоне Овечкин побьёт рекорд Гретцки.

Поставить на то, что рекорд падёт в сезоне-2022/2023, можно с огромным коэффициентом 999.00, пишет Чемпионат.

Ниже коэффициент на сезон-2023/2024, но, по оценке аналитиков, и в этом сезоне Александр вряд ли станет рекордсменом, поставить на этот год можно за 100.00.

А вот в сезоне-2024/2025, вероятно, Овечкин добьётся своего. Поставить на то, что рекорд Гретцки будет побит в этом сезоне, предлагают с коэффициентом 1.55.

Ну или на это понадобится ещё сезон: ставки на чемпионат-2025/2026 принимают за 2.55.

Овечкин выступает в НХЛ с сезона-2005/2006, все эти годы он играет за «Вашингтон».

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