Эксперты: Овечкину нужно ещё 2 сезона, чтобы побить рекорд Гретцки

Поставить на то, что рекорд падёт в сезоне-2022/2023, можно с огромным коэффициентом 999.00, пишет Чемпионат.

Ниже коэффициент на сезон-2023/2024, но, по оценке аналитиков, и в этом сезоне Александр вряд ли станет рекордсменом, поставить на этот год можно за 100.00.

А вот в сезоне-2024/2025, вероятно, Овечкин добьётся своего. Поставить на то, что рекорд Гретцки будет побит в этом сезоне, предлагают с коэффициентом 1.55.

Ну или на это понадобится ещё сезон: ставки на чемпионат-2025/2026 принимают за 2.55.

Овечкин выступает в НХЛ с сезона-2005/2006, все эти годы он играет за «Вашингтон».