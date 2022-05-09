Спорт в Эстонии
09.05.2022, 15:09

Умер известный нарвский тренер по лёгкой атлетике Даниил Танага

 
Küünal
Küünal
ФОТО: Ekspress Meedia | Argo Ingver

Ушел из жизни известный в Нарве и Эстонии тренер по лёгкой атлетике Даниил Даниилович Танага, воспитавший множество победителей и призёров международных, всесоюзных и республиканских соревнований.

"Прощание состоится 10 мая, во вторник, в 12:00, в доме обрядов Rituaal, по адресу Калда-5 (территория бывшего городского рынка)", - написал журналист Евгений Рогов на своей странице в Facebook.

"Мы будем помнить Вас, Данил Данилыч!"

Tanaga

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