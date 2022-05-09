КРАТКИЙ АНАЛИЗ | Парад 9 мая и речь Владимира Путина - что было сказано о войне в Украине?

1. Ничего нового. Речь Путина длилась всего пару десятков минут, и ни одной настоящей новости из нее не вышло. Ни объявления войны, ни сообщения о мобилизации, ни обещаний аннексировать территории Украины или Грузии. Угроз ядерной войной тоже не было.

2. Шойгу в кадре. С начала войны с Украиной распространяются слухи, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов попали в опалу или же выбыли из строя из-за проблем со здоровьем. Парадом Дня победы все же руководил Шойгу, но вот Герасимова видно не было. Таким образом это не опровергает слухи, что он был ранен в ходе боев в Украине.

3. Низкие ожидания. По словам Путина, война ведется для защиты Донбасса и Крыма, смена режима в Украине больше не упоминалась. "В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым, - сказал Путин. - Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным".

4.Обещания павшим. Не упоминая точные цифры потерь, Путин все же признал, что много бойцов погибли в Украине, и пообещал поддержать их близких. "Гибель каждого солдата — это горе для всех нас, сделаем все, чтобы помочь семьям и детям погибших на Украине военнослужащих", - сказал Путин.

5. Авиационный парад не состоялся. Среди продемонстрированной на параде в Москве военной техники отсутствовала авиационная техника, что объяснили якобы плохими погодными условиями. По словам находившихся на параде журналистов, над Красной площадью преобладала переменная облачность. Авиационный парад в последний момент отменили и в Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске, также объяснив это плохой погодой. Однако в этих трех городах на самом деле светило солнце и погодные условия были отличными.