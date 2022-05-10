СЛУШАЙ ПРОГРАММУ | Молодежь и война вынуждают Европу быть климатически нейтральной

«Изменение климата - это крупная глобальная проблема, но помимо изменившихся природных условий и связанного с этим миграционного кризиса, тут еще и крупная проблема экономическая. Экономический ущерб, который будет нанесен всему миру, если мы не справимся с изменением климата, во много раз больше нанесенного коронавирусом или наносимого войной в Украине. Есть две основные проблемы. Изменение климата происходит очень медленно, но реагирования требует быстрого. Второе: одному индивиду не по силам изменить ситуацию. Значит, необходимо встать спина к спине странам, организациям, правительствам и отдельным индивидам», - объясняет Салуокс.

«Только таким образом можно добиться быстрых и эффективных изменений. У Евросоюза здесь есть очень мощные рычаги воздействия на такое движение. В основном за счет перераспределения субсидий, то есть денег - от тех, кто загрязняет окружающую среду, для тех, кто этого не делает. Другими словами, предприятиям, которые не заботятся о климате, придется платить больше, чтобы можно было поддерживать тех, кто движется к экологичности. Еще одним важным каналом влияния является финансовая система и, в основном, сами банки, которым самим необходимо быть «зелеными», чтобы получать деньги с рынков на более выгодных условиях. Чтобы затем они продолжали на более выгодных условиях финансировать тех, кто также придерживается зеленого мышления. На данный момент Европейский союз еще не принял решение о штрафовании тех, кто не сделал климат одним из направлений своей деятельности, но я верю, что до этого решения не так далеко», - объясняет Салуокс.