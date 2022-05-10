СЛУШАЙ ПРОГРАММУ | Молодежь и война вынуждают Европу быть климатически нейтральной
Европейский союз поставил перед собой амбициозную цель к 2050 году стать полностью климатически нейтральным. Европа – один из главных сторонников изменения климата, но в последнее время появились дополнительные рычаги: война в Украине, продолжающаяся корона-пандемия и новое поколение, которое больше не видит возможности загрязнять природу.
9 мая мы снова будем отмечать День Европы, а это и прекрасная возможность обсудить текущее состояние климата и окружающей среды. Два успешных представителя молодого поколения, Робин Салуокс, основатель и генеральный директор eAgronom, и Эрки Ани, генеральный директор Cleantech Estonia, объясняют, как они видят вызовы и проблемы, с которыми мы сталкиваемся. И предлагают решения.
«Изменение климата - это крупная глобальная проблема, но помимо изменившихся природных условий и связанного с этим миграционного кризиса, тут еще и крупная проблема экономическая. Экономический ущерб, который будет нанесен всему миру, если мы не справимся с изменением климата, во много раз больше нанесенного коронавирусом или наносимого войной в Украине. Есть две основные проблемы. Изменение климата происходит очень медленно, но реагирования требует быстрого. Второе: одному индивиду не по силам изменить ситуацию. Значит, необходимо встать спина к спине странам, организациям, правительствам и отдельным индивидам», - объясняет Салуокс.
Однако, по его словам, все начинается с того, что активность по сохранению природы и улучшению климата должна быть делом, приносящим наибольшую экономическую выгоду.
«Только таким образом можно добиться быстрых и эффективных изменений. У Евросоюза здесь есть очень мощные рычаги воздействия на такое движение. В основном за счет перераспределения субсидий, то есть денег - от тех, кто загрязняет окружающую среду, для тех, кто этого не делает. Другими словами, предприятиям, которые не заботятся о климате, придется платить больше, чтобы можно было поддерживать тех, кто движется к экологичности. Еще одним важным каналом влияния является финансовая система и, в основном, сами банки, которым самим необходимо быть «зелеными», чтобы получать деньги с рынков на более выгодных условиях. Чтобы затем они продолжали на более выгодных условиях финансировать тех, кто также придерживается зеленого мышления. На данный момент Европейский союз еще не принял решение о штрафовании тех, кто не сделал климат одним из направлений своей деятельности, но я верю, что до этого решения не так далеко», - объясняет Салуокс.
Технология для Зеленого поворота существует
Исполнительный директор Cleantech Estonia добавляет, что в дополнение к нормативным актам и финансовым рычагам в Европе уже есть все зеленые технологии, необходимые для осуществления Зеленого поворота. Потребуются время и деньги, чтобы масштабировать эти технологии для использования их в качестве общеевропейской альтернативы.
«Сейчас пока не хватает финансовых ресурсов для развития существующих технологий. При этом до 2050 года у нас есть время, чтобы найти деньги и разработать технологии. В то же время эта регулирующая структура, чтобы можно было запустить Зеленый поворот, создается как на уровне государств, так и в Евросоюзе. Однако, поскольку предыдущего опыта нет, эти правила составляются с точки зрения, так сказать, tabula rasa, а это означает, что в одних сферах правила слишком свободные, а в других - слишком жесткие», - добавляет Ани.
Следующие 30 лет потребуются для создания системы, финансирования инноваций и совместной работы, чтобы гарантировать устойчивость планеты. Ани говорит, что когда дело доходит до утопии и идеального мира, мы должны продумать каждую мелочь, чтобы добиться климатической нейтральности.
«Это означает, что в идеальном мире все вокруг нас могло бы быть зеленым. Необходимость добираться до места назначения можно было бы осуществлять с помощью электричества, произведенного из возобновляемых источников, будем ездить в автомобиле, каждый компонент которого углеродно-нейтрален. Одежда, которую мы носим, чашки, из которых мы пьем утренний кофе, отопление для помещений будут производиться экологически безопасным способом и так далее. Для всех этих решений необходимо найти материалы и методы производства, не загрязняющие природу», - объясняет Ани.
По словам Ани, возможность перемен нужно рассматривать реалистично, но при этом сохранять оптимизм. И коронакризис, и война в Украине ясно показали, как важна в энергетике необходимость сменить направление в сторону возобновляемой энергии.
И такое радикальное изменение в фундаментальной области - изменение, которое сейчас набирает серьезные обороты - по мнению Ани, вовлекает и другие сферы.
Проект подготовлен в сотрудничестве с Госканцелярией и порталом Delfi.
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