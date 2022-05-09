Речь Путина оскорбляет подвиг ветеранов Второй мировой

Для моей семьи 9 мая - это день Победы над нацизмом, окончание ужасной разрушительной войны и воспоминания о трудной жизни в послевоенное время. Это наши воспоминания, история, боль - точно также, как и для миллионов других семей. Они не уникальны, но от этого не менее дороги. Можно сказать, что я выросла на историях о подвигах и силе духа советского народа, который дал отпор нацизму. У этого народа было много национальностей. Этот урок я тоже хорошо усвоила. И гордилась этой победой.

Став постарше, я поняла, что для эстонцев этот день означает не только окончание войны, но и начало оккупации и депортацию в марте 1949 года. Это все страницы нашей общей истории, написанные кровью, болью, разрушенными судьбами. И как я всегда понимала, главная цель этих знаний – сделать все возможное для того, чтобы война не повторилась.

Но сегодня идет война в Украине, куда вероломно вторглась Россия. А в Москве прошел парад Победы, на котором президент РФ Владимир Путин произнес одну из своих многочисленных речей. Я не буду подробно ее разбирать - там нет ничего нового, чего бы мы не слышали последние лет 10. Но для меня, как человека, который привык работать со словом и смыслами, совершенно очевидно, что эта речь в очередной раз демонстрирует чудовищную подмену важнейших и базовых понятий, которая произошла в идеологическом и информационном пространстве официальной России.