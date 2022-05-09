Речь Путина оскорбляет подвиг ветеранов Второй мировой
Депутат Рийгикогу (Центрисиская партия Эстонии), член комиссии иностранных дел Мария Юферева-Скуратовски на страницах Delfi отреагировала на речь Владимира Путина на параде в Москве.
Для моей семьи 9 мая - это день Победы над нацизмом, окончание ужасной разрушительной войны и воспоминания о трудной жизни в послевоенное время. Это наши воспоминания, история, боль - точно также, как и для миллионов других семей. Они не уникальны, но от этого не менее дороги. Можно сказать, что я выросла на историях о подвигах и силе духа советского народа, который дал отпор нацизму. У этого народа было много национальностей. Этот урок я тоже хорошо усвоила. И гордилась этой победой.
Став постарше, я поняла, что для эстонцев этот день означает не только окончание войны, но и начало оккупации и депортацию в марте 1949 года. Это все страницы нашей общей истории, написанные кровью, болью, разрушенными судьбами. И как я всегда понимала, главная цель этих знаний – сделать все возможное для того, чтобы война не повторилась.
Но сегодня идет война в Украине, куда вероломно вторглась Россия. А в Москве прошел парад Победы, на котором президент РФ Владимир Путин произнес одну из своих многочисленных речей. Я не буду подробно ее разбирать - там нет ничего нового, чего бы мы не слышали последние лет 10. Но для меня, как человека, который привык работать со словом и смыслами, совершенно очевидно, что эта речь в очередной раз демонстрирует чудовищную подмену важнейших и базовых понятий, которая произошла в идеологическом и информационном пространстве официальной России.
Я считаю циничным и подлым сравнивать подвиг советского воина в борьбе с нацизмом с тем, что делает сегодня российская армия в Украине. Здесь нет и не может быть знака равенства. Это сравнение ложно и преступно само по себе. Оно оскорбляет подвиг ветеранов и тружеников тыла, боровшихся с нацизмом. Это сравнение оскорбляет память о моей бабушке Марии, которая работала медсестрой на фронте и внесла свой вклад в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на территории ее родины. Точно также чудовищно из уст Путина звучат рассуждения о нравственных ориентирах и величии российского народа над всеми остальными народами. Это все мне очень сильно напоминает страницы из истории, которые отзываются болью и ужасом по сей день.
Я поздравлю сегодня лично с 9 мая родных и знакомых ветеранов. Я чту память павших, но в этом году этот день, к сожалению, приобрел новые горькие смыслы. И эти бесчеловечные параллели провела не я.