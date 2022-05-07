Другие виды
07.05.2022, 16:50

В Москве скончался старейший гроссмейстер мира

 
Meenutades Paul Kerese turniir
Meenutades Paul Kerese turniir
ФОТО: Ekspress Meedia | Priit Simson

В Москве скончался гроссмейстер Юрий Авербах, в феврале отметивший свой 100-летний юбилей.

Авербах увлекся шахматами в три года, начал всерьез играть в семь, а в 1938 году выиграл чемпионат СССР среди школьников. В 1939 поступил в МВТУ им. Баумана, что с началом войны дало бронь от мобилизации. Во время Второй мировой работал на заводах, был эвакуирован из Москвы. Также подрабатывал переводами с английского.

В 1952 году получил звание международного гроссмейстера, а через два года выиграл чемпионат СССР. Был известным теоретиком, внес вклад в теорию эндшпиля, один из вариантов старо-индийской защиты носит его имя. Был заместителем председателя Федерации шахмат СССР. Свой последний в карьере турнир сыграл в 1993 году в Израиле.

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