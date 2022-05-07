В Москве скончался старейший гроссмейстер мира

Авербах увлекся шахматами в три года, начал всерьез играть в семь, а в 1938 году выиграл чемпионат СССР среди школьников. В 1939 поступил в МВТУ им. Баумана, что с началом войны дало бронь от мобилизации. Во время Второй мировой работал на заводах, был эвакуирован из Москвы. Также подрабатывал переводами с английского.