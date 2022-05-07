Абрамович продал «Челси». Сделка почти на 5 млрд евро

«Футбольный клуб «Челси» подтверждает: согласованы условия, на которых новая группа собственников во главе с Тоддом Боэли (и его компания Clearlake Capital), Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом приобретет клуб, – говорится в официальном заявлении, опубликованном поздно вечером в пятницу. – Ожидается, что продажа будет завершена в конце мая, когда будут получены все согласования. Больше деталей о сделке появится в это время».

Деньги: за сколько продали и куда пойдут средства?

«Челси» сразу обозначил детали.

Общая сумма инвестиций новых владельцев – 4,25 млрд фунтов (4,9 млрд евро). Важно понимать, что она состоит из двух частей, пишет Sports.ru.

2,5 млрд фунтов – плата за акции клуба. Это те самые деньги, которые мог бы получить сам Абрамович, если бы продавал в спокойных условиях. В нынешних обстоятельствах, связанных с политическим давлением из-за связей с Россией, деньги отправятся на британский банковский счет и будут недоступны для Романа – средства, как изначально и планировалось, отправят на благотворительность. Этот план в заявлении от имени Абрамовича клуб подтвердил утром в день согласования сделки.

1,75 млрд фунтов – согласованная сумма вложения от новых собственников. «Челси» уточняет, что эти деньги пойдут на развитие клуба: их вложат в стадион, академию клуба, женскую команду и другие проекты.

Кто покупатели?

Самое-самое главное о каждом – коротко.

Тодд Боэли – американский бизнесмен, совладелец (20% акций) бейсбольного клуба «Доджерс» из Лос-Анджелеса. Состояние – 4,5 млрд долларов, 46 лет.

Марк Уолтер – тоже американец, основной владелец «Доджерс». По данным британских медиа, он присоединился к заявке на покупку уже в процессе борьбы за «Челси», по приглашению Боэли. Состояние – 3,9 млрд долларов, 62 года.

Хансйорг Висс – швейцарский предприниматель, сделавший состояние в медицинской сфере. Он был одним из первых, кто сам сообщил, что получил предложение о покупке «Челси». Состояние – 5 млрд долларов, 86 лет.