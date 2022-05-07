Безумие в UFC! Чарльз Оливейра провалил взвешивание (на 0,2 кг) и лишился титула!

Такого раньше в UFC не было: никогда раньше чемпион не терял пояс, провалив взвешивание. Но сам Оливейра так промахивается уже пятый (!) раз, и это учитывая его прыжки по весовым категориям.

Чемпион вернулся с небольшим опозданием (где-то на 2-3 минуты), сразу попросил ширму и встал на весы. Но они снова показали 70,5 кг. Больше попыток Оливейре не дали: UFC официально лишил его титула, сделав чемпионский пояс вакантным. Даже если Чарльз победит Гейджи в ночь на 8 мая, то не вернет титул, а вот в случае победы Джастина Гейджи объявят чемпионом.

Официально подтвердить это у него не вышло: встав на весы, Оливейра показал 70,7 кг. Для Чарльза вынесли ширму, он разделся и показал уже 70,5 кг. Таким образом у него оказался перевес на 200 граммов, из-за чего Оливейре дали дополнительный час.

На взвешивании перед UFC 274 Чарльз Оливейра был последним бойцом, который не появлялся на весах. Джастин Гейджи успешно показал 70,3 кг, а вот чемпион пришел на процедуру только за 5 минут до конца. При этом за пару часов до этого бразилец написал в твиттере, что сделал вес.

В UFC существуют два взвешивания: официальное и медиа. Первое проходит утром в день перед боем и длится 2 часа. Там бойцы и должны уложиться в лимиты весовых категорий. А уже вечером они выходят для журналистов и болельщиков: уже сытые и немного восстановившиеся. Их реальный вес к этому моменту далеко уходит от официальной церемонии.

Что произошло на взвешивании? Оливейре дали дополнительный час, но его вес не сдвинулся с места

Но Чарльз удивил всех: он провалил взвешивание на 200 граммов, из-за чего UFC лишил его титула. Бой в силе (потому что перевес не критичный, об этом ниже), но даже если Оливейра победит Гейджи, то чемпионский пояс будет вакантным, а в случае победы Джастина титул отойдет американцу. Это – первый прецедент в истории организации, но далеко не первое проваленное взвешивание в карьере Оливейры, пишет Sports.ru.

• 12 декабря 2014-го Оливейра не влез в полулегкий дивизион и выиграл единогласным решением у Джереми Стивенса.

• 19 декабря 2015-го Оливейра не влез в полулегкий дивизион и победил сабмишеном Майлза Джури.

• 5 ноября 2016-го Оливейра не влез в полулегкий дивизион и победил сабмишеном Рикардо Ламаса.

После этого Чарльз решил, что полулегкая весовая категория (до 66 кг) – не его. И поднялся в легкий вес (до 70 кг), а теперь провалился и тут.

Правда, уже после окончания церемонии несколько бойцов UFC пожаловались на разницу в 200 граммов на весах в отеле и официальном взвешивании.

«Поздравляю гения, который настроил весы бойцов так, чтобы они показывали на 200 г больше. Мы узнали об этом лишь после того, как вышли на официальное взвешивание. Мне повезло, что я была ниже лимита», – написала Ариане Карнелосси (боец андеркарда).

Об этом же сказала и Норман Дюмон (ей тоже драться в прелимах), заявившая, что сбой произошел в ночь перед взвешиванием. Утром бойцы увидели, что они тяжелее нужного веса на 0,9 кг. А Кейси О’Нилл конкретизировала:

«Для контекста: мы дважды взвешиваемся перед официальными представителями, прежде чем выйти на реальные весы. Один раз в отеле, один раз в комнате перед процедурой. И человек там говорит, что ты в весе, а официальные весы – нет. Там я показала 65,7 кг, на официальных – 65,9».

Какие вообще правила взвешивания? И были ли такие случаи в чемпионских боях других промоушенов?

Согласно правилам, без штрафа боец может превысить лимит весовой категории на 500 граммов. Если больше, то он либо отдает процент от гонорара сопернику, либо получает желтую карточку (то есть минус балл в бою), либо все это вместе.