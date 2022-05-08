День Европы
08.05.2022, 10:00

В День Европы мы отмечаем мир

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Euroopa päev
Euroopa päev
ФОТО: Shutterstock | shutterstock

В День Европы, 9 мая, можно принять участие в ориентировании в различных городах Эстонии, сопереживать финалистам конкурса «Зеленый полет на Rakett69» и культурным программам в шести городах Эстонии, а также обсудить с президентом Аларом Карисом европейские ценности.

«У Эстонии все складывается удачно – уже 18 лет мы являемся членом ЕС, что несомненно полезно как для Эстонии, так и для Европейского Союза. 9 мая отмечается День Европы – день мира в Европе, в этот день мы помним, что настоящее и будущее Эстонии и наших единомышленников связано с Европой, с сопутствующими благополучием и безопасностью, без войны», - сказала глава представительства Европейской комиссии в Эстонии Вивиан Лоонела.

7–9 мая мы отмечаем День Европы в Курессааре, Нарве, Пярну, Таллинне, Тарту и Выру прогулкой-ориентированием по Европе, участвовать в которой приглашают всех желающих, со своим смарт-устройством. Между всеми прошедшими тропу участниками будут разыграны подарочные карты стоимостью 100 евро для планирования отдыха в Эстонии или другой европейской стране. Все подробности на сайте www.euroopapäev.ee.

9 мая в 12.00–13.00 на семинаре, посвященном Дню Европы, обсудим, что значит для нас День Европы и как праздновать в этот день мир, а не победу. В дискуссии примут участие президент Алар Карис, предприниматель и инвестор Стен Тамкиви и нынешний победитель конкурса переводчиков Европейской комиссии Juvenes Translatores от Эстонии, ученица гимназии Густава Адольфа Анна Милена Линдер. Дискуссию ведет глава представительства Европейской комиссии в Эстонии Вивиан Лоонела.

В конце семинара президент Алар Карис объявит обладателя титула европейца этого года. Прямую трансляцию семинара можно смотреть на сайте www.euroopapäev.ee.

В 14.00 День Европы откроют на площади Свободы в Таллинне мэр Михаил Кылварт и комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон. После этого можно будет сопереживать молодым финалистам организованного научными студиями Rakett69 и научным театром KVARK конкурса «Зеленый полет на Rakett69», самостоятельно провести научные опыты и насладиться культурной программой. Все региональные победители конкурса в шести городах будут награждены поездкой в Брюссель.

День завершит начинающийся в 20.00 бесплатный концерт «Наша Европа» на площади Исландии в Таллинне, где выступят nublu, Gameboy Tetris, Svjata Vatra и Metsatöll.

Программа мероприятий в городах: www.euroopapäev.ee

История

9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Роберт Шуман выступил в Париже с речью, в которой предложил идею нового типа политического сотрудничества в Европе, которое сделало бы войну между европейскими народами немыслимой. Он предвидел создание организации, которая объединила бы и управляла производством угля и стали в Европе.

Менее чем через год был подписан договор об учреждении такой организации, и началась экономическая и политическая интеграция европейских стран. Предложение Шумана считается началом нынешнего Европейского Союза, а 9 мая отмечается как День Европы.

1 мая 2022 года исполнилось 18 лет со дня вступления Эстонии в Европейский Союз.

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