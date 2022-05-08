В День Европы мы отмечаем мир

«У Эстонии все складывается удачно – уже 18 лет мы являемся членом ЕС, что несомненно полезно как для Эстонии, так и для Европейского Союза. 9 мая отмечается День Европы – день мира в Европе, в этот день мы помним, что настоящее и будущее Эстонии и наших единомышленников связано с Европой, с сопутствующими благополучием и безопасностью, без войны», - сказала глава представительства Европейской комиссии в Эстонии Вивиан Лоонела.

7–9 мая мы отмечаем День Европы в Курессааре, Нарве, Пярну, Таллинне, Тарту и Выру прогулкой-ориентированием по Европе, участвовать в которой приглашают всех желающих, со своим смарт-устройством. Между всеми прошедшими тропу участниками будут разыграны подарочные карты стоимостью 100 евро для планирования отдыха в Эстонии или другой европейской стране. Все подробности на сайте www.euroopapäev.ee.

9 мая в 12.00–13.00 на семинаре, посвященном Дню Европы, обсудим, что значит для нас День Европы и как праздновать в этот день мир, а не победу. В дискуссии примут участие президент Алар Карис, предприниматель и инвестор Стен Тамкиви и нынешний победитель конкурса переводчиков Европейской комиссии Juvenes Translatores от Эстонии, ученица гимназии Густава Адольфа Анна Милена Линдер. Дискуссию ведет глава представительства Европейской комиссии в Эстонии Вивиан Лоонела.

В конце семинара президент Алар Карис объявит обладателя титула европейца этого года. Прямую трансляцию семинара можно смотреть на сайте www.euroopapäev.ee.

В 14.00 День Европы откроют на площади Свободы в Таллинне мэр Михаил Кылварт и комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон. После этого можно будет сопереживать молодым финалистам организованного научными студиями Rakett69 и научным театром KVARK конкурса «Зеленый полет на Rakett69», самостоятельно провести научные опыты и насладиться культурной программой. Все региональные победители конкурса в шести городах будут награждены поездкой в Брюссель.