Прославленный французский биатлонист Мартен Фуркад завершил карьеру

Самый титулованный биатлонист современности Мартен Фуркад завершил свою карьеру в возрасте 31 года.
За годы карьеры Фуркад выиграл 5 золотых олимпийских медалей, 13 раз поднимался на верхнюю ступень гонок чемпионатов мира и первым в истории выиграл 7 кубков мира подряд. В этом сезоне Фуркад также может выиграть главный трофей сезона - итоги года определятся завтра в мужском масс-старте в финском Контиолахти.
"Спасибо за путешествие. Время сказать: "прощайте", - написал Фуркад в своем твиттере.
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