Чемпион Олимпиады осужден за сексуальное домогательство

В прошлом году олимпийский чемпион стянул с партнера по команде тренировочные штаны. Произошло это в присутствии других спортсменов, среди которых были представительницы женского пола. Национальная федерация на год отстранила олимпийца от выступлений

Однако этой дисквалификацией дело не ограничилось. Суд Центрального района Сеула оштрафовал 23-летнего спортсмена на 2500 долларов и приговорил его к 40 часам терапии для совершивших преступление на сексуальной почве.

Как отмечается в решении суда, прокуратура требовала для Лим Хе Джуна тюремного заключения.

Это не первый сексуальный скандал с участием южнокорейских шорт-трекистов. В 2019 году двукратная олимпийская чемпионка Сим Сок Хи обвинила своего бывшего тренера в изнасиловании. В итоге тренер был приговорен к 18 месяцам тюрьмы.

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