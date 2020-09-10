У олимпийской чемпионки окончательно отняли право на повышенный тестостерон

У легкоатлетки окончательно отняли право на участие в соревнованиях при повышенном уровне тестостерона. Ей предстоит принимать медикаменты для снижения гормона в организме, либо перенести операцию. Семеня уже прокомментировала решение суда, назвав правило по контролю тестостерона попыткой ”помешать ей оставаться той, кем она является”.

В июне 2019-го Семеня уже подавала апелляцию на постановление CAS, и тогда швейцарский суд удовлетворил ее. Однако позднее решение было пересмотрено.

В феврале 2019-го Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) ввела новое правило для легкоатлеток, выступающих на дистанциях от 400 метров: их уровень тестостерона не должен превышать пять наномоль на литр. CAS утвердил нововведение. Семеня была вынуждена медикаментозно снижать уровень тестостерона в своем организме.

Семеня — двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров. Из-за характерного для мужчин телосложения и низкого голоса южноафриканке пришлось пройти тест, чтобы подтвердить, что биологически она является женщиной.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.