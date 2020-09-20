20.09.2020, 23:01

21-летний словенец сенсационно выиграл "Тур де Франс"


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Сэм Беннет
Сэм БеннетФото: скриншот трансляции

В Париже традиционным этапом с финишем на Елисейских полях завершилась супермногодневка "Тур де Франс".

График главной велогонки года оказался существенно сдвинут из-за пандемии коронавируса. Вместо привычного июля месяцем "Большой петли" стал сентябрь. Сенсационную победу по итогам 21 этапа гонки одержал 21-летний словенец Тадей Погачар, в решающей гонке с раздельным стартом опередивший своего соотечественника Приможа Роглича.

Один из самых престижных этапов гонки - финальный - выиграл ирландец Сэм Беннет.

На следующей неделе у профессиональных шоссейных гонщиков состоится чемпионат мира, в котором примут участие и спортсмены из Эстонии.

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