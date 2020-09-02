Украина не запрещает русский язык. Она защищает украинский

С 1 сентября украинским школьникам все предметы будут преподавать исключительно на украинском языке — таково решение украинских властей. Реакция России предсказуема — всё это бандеровское угнетение свобод, "тотальная украинизация" — как называют этот процесс пророссийские сайты в самой Украине.

Они правы, как никогда. В Украине происходит ровно то, что происходило в Израиле, где силой насаждался иврит, хотя этому предшествовала бурная дискуссия о государственном языке и, среди вариантов, рассматривался и русский — русских эмигрантов там было чуть ли не больше, чем всех остальных вместе взятых. Но победил иврит. Даже не потому, что ему 2000 лет, а просто это единственная страна, где евреи могут говорить на своём историческом национальном языке, где его могут развивать, культивировать и исследовать. Именно на иврите отдаются команды солдатам, именно на нём пишется история нации и собственная литература.

Точно так ведёт себя любая страна, которая либо уже имеет сложившуюся нацию, либо её строит. Есть страны, где этот процесс идёт туго — Латвия, к примеру, или Эстония, где есть часть населения учить местный язык не желает, его презирает — эта часть образовывает своё гетто, свой эстонский Брайтон и ненавидит местных. Но подрастает молодое поколение, которое уже знает язык, принимает культуру и понимает, что сделать карьеру на ненависти к стране, в которой живёшь, не получится.

Украина строит свою нацию и знание государственного языка — это не запрет языка соседней страны, а выстраивание украинской национальной вертикали, одинаковых возможностей для любого украинского гражданина в получении образования и построении карьеры. Полагаю, что Украина и дальше будет идти по этому пути, хотя предполагаю, что это решение властей возможно не возникало бы еще многие годы, если бы… не Россия.

” Украина уже давно разорвала культурную пуповину и Россией, и русский язык в Украине — он не принадлежит, собственно, России

Россия — враг. Она забрала Крым и Донбасс. Зачем поддерживать язык врага? Украина не запрещает русский язык — ему обеспечены все права, как языка меньшинства, в том числе образование на в частных школах и ВУЗах. Более того, готовится закон о правах меньшинств — долго готовится, к сожалению. Но государство не будет поддерживать язык агрессора, как бы не визжали "пятая колона" и Скабеевы.