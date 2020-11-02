Российский экономист объяснил, в чем главное отличие Байдена и Трампа

Эксперт программы «Экономическая политика» Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан с помощью цифр объяснил у себя в фэйсбуке, в чем отличие кандидатов на пост президента США.
Завтра — выборы в США. Система американских выборов настолько несовершенна, что мы и сегодня не знаем, кто на них победит — это вам не Белоруссия. Зато в отличие от Белоруссии мы хорошо знаем, что предлагают Америке кандидаты; не хуже мы знаем, как к их предложениям относятся те группы американцев, которые имеют влияние на СМИ и другие ”рупоры мнения” — к огромному сожалению в последнее время американские СМИ превратились из чутких локаторов, улавливающих факты, какими они были еще 20 лет назад, в громкие мегафоны, выкрикивающие то, что будет лучше принято платящей аудиторией (не важно, кто это — читатели, рекламодатели или заказчики материала).
”Рупоры” пытаются донести до своих читателей простую мысль (мысли рупоров всегда просты): ”Ужасный Трамп губит Америку, которая просто не переживет еще 4 года под его началом! То ли дело прекрасный душка Байден — он спасет Америку и сделает всем хорошо! Не позволим обманом и коварством украсть у Байдена, которого поддерживают все честные американцы, его президентство!”
”Рупоры” отражают настроение широкого класса американских государственных чиновников того или иного рода, привыкших в годы мягкой монетарной политики благоденствовать за госсчет и обеспечивать себе поддержку таких же не слишком трудолюбивых как и они классов, стоящих сильно ниже в социальной лестнице, за счет неограниченной раздачи льгот и пособий и неуемной популистской риторики.
Трамп — эксцентричный, власто- и сластолюбивый, не лезущий за словом в карман и не следящий за тем, что говорит, infant terrible а иногда просто хам — легкая мишень для ханжеских причитаний; разумеется, такое поведение не красит пост Президента США. If any мало кто хотел бы видеть Трампа Президентом — как хорошо было бы, что бы его вполне разумную политику мог проводить милый человек, внешне и поведением напоминающий Рейгана или на худой конец Обаму. Истерика ”демократов” (которые по своей риторике все больше напоминают партийную номенклатуру позднего СССР, тогда как Трамп часто напоминает Ельцина) фокусируется на ”плохом мальчике”, но вызвана она вовсе не манерами Трампа и не его неосторожными словами или периодическим враньем. Она вызвана страхом за свои права бесконечно контролировать (и/или использовать) всё увеличивающийся пирог эмиссионных денег, превращающийся в США в классический ресурс.
Тем, кто считает себя вправе, никогда не создавая бизнесов и не платя налоги с добавленной ими стоимости, распоряжаться и собираемыми налогами и денежным ресурсом, Трамп ненавистен не как человек с плохим характером, склонностью врать или мужским шовинизмом. Сами они в массе своей врут постоянно, а о их реальном отношении к женщинам или эмигрантам знают только нелегальные поставщики малолеток из Индокитая или Восточной Европы для их утех или работников для их домов. Трамп ненавистен им как человек из бизнеса, понимающий, что успех Америки создавался предпринимателями, в те времена, когда налоги были существенно ниже, а чиновников и субсидий — существенно меньше.
Вероятность того, что ”демократы” победят на выборах, очень велика — им помогает не только контроль СМИ и работающая сегодня во многих странах мира ”смычка” с профессиональными получателями пособий, которым Трамп обещает работу, а ”демократы” — субсидии (догадайтесь, что они выбирают?). ”Демократам” помогает и коронавирус — экономический шок всегда сказывается на настроениях избирателей, и конечно можно забыть про то, что до вируса американская экономика и фондовые рынки стабильно росли, а безработица была рекордно низкой. Так что вполне возможно, что с 2021 года Америка будет лечиться по новым рецептам. Стоит сказать два слова о том, что предлагается Штатам в виде программы Байдена:
Главная идея Байдена — увеличить налоги. Увеличение будет сосредоточено в области налогов на доход ”богатых американцев”, налогов на оффшорное производство и импорт. При этом Байден обещает предоставить 10% налоговый кредит тем, кто будет увеличивать внутреннее производство.
”Налог на богатых” — это вообще мантра демократов. За счет него они на бумаге решают все проблемы. Обсуждать эту очевидную тему даже как-то неудобно, можно только напомнить Байдену, что неминуемым следствием такого роста налогов станет снижение ВВП и релокация части производств вовне страны, с неминуемым ростом импорта — налоги увеличивают себестоимость, вынужденно транслируясь в рост цены (хотя бы частично), что на фоне роста курса доллара в последние 10 лет (а он будет еще расти если Байден будет реализовывать свою программу, увеличивая риски) сделает американские товары еще менее конкурентоспособными.
Но этого мало — Байден хочет наказать американские компании, которые производят товары за рубежом. Байдену не сообщили, что 90% их продукции продается вне Америки? Увеличив их налогообложение, Байден убьет их конкурентоспособность и даст возможность иностранным производителям отвоевать свои рынки — как это сочетается с желанием увеличить доходы американцев?
Стратегическая задача, формулируемая Байдером — сократить дефицит бюджета. Но тактически (сюрприз!!!) предлагается увеличить его до 16% ВВП, запланировав 5,4 трлн долларов новых расходов на 10 лет.
Направления расходов декларативны и не новы — субсидии на дешевое жилье, вложения в инфраструктуру (таким образом он собирается трудоустроить американцев, добившись ни много ни мало уровня ”full employment” — не путать с нулевой безработицей), инвестиции в образование. Источником на 2/3 будет повышение налогов ”на богатых”, для начала фактически отмена льгот, введенных Трампом; на 1/3 — эмиссия.
Уже говорено и переговорено, что государственные вложения в инфраструктуру для государств выше среднего уровня дохода являются предельно неэффективными, фактически представляя из себя механизм закапывания денег в землю. Даже в 30е годы знаменитый план Рузвельта по созданию рабочих мест за счет развития инфраструктуры частично решил краткосрочную задачу по трудоустройству американцев (Байден видимо не в курсе, но сейчас такой задачи вообще нет — до пандемии безработица в США была рекордно низкой, ее рост в пандемию носит временный характер), но в принципе не улучшил качество инфраструктуры и фактически привел к тому, что экономика в 36-37 годах опять ”занырнула” в рецессию — как только масштабные финансовые стимулы стали сокращаться. При возврате США к прековидному уровню безработицы где Байден возьмет работников на ”инфраструктурный проект”? Мигранты? А что он будет делать, когда эти мигранты начнут пролиферировать в другие области экономики, отнимая рабочие места у американцев?
Еще хуже обстоит дело с предложением инвестировать в образование. У американского образования три проблемы: доминирование профсоюзов в области школьного образования, которые препятствуют селекции учителей, увеличению эффективности их работы и развитию конкуренции школ; бюрократическая регламентация выбора школы по территориальному признаку (этот социалистический принцип ”приписки” приводит к тому, что школы похуже отталкивают жителей от своих микрорайонов, и их место занимают ”жители похуже” поскольку цены на жилье сокращаются, а это в свою очередь ухудшает школы); масштабные льготы и субсидии многочисленным категориям учащихся, раздаваемые по любому принципу кроме поощрения успехов в учебе, которые приводят к росту себестоимости обучения для тех, кто хочет и может учиться, но не обладает ”признаками льготника”. Решать проблему образования в США увеличением ”инвестиций” — значит усугублять проблему недоступности образования для ”нельготных категорий”, вливать деньги в и без того неплохую инфраструктуру откровенно плохих и не собирающихся улучшаться школ, углублять естественную сегрегацию в образовании, препятствовать выявлению и развитию талантов.
Full employment — печальный фетиш социалистических стран 20го века. Борьба за ”право на труд” вместо борьбы за ”мотивацию создания новых прибыльных рабочих мест” всегда приводит к падению эффективности, ухудшению качества труда, снижению конкурентоспособности производства и в конечном итоге к масштабной дислокации трудовых ресурсов. В СССР это закончилось тотальным отказом крестьян работать вообще, перепроизводством инженеров, чудовищным качеством производимой продукции и очень низкой производительностью. Понимает ли Байден, что даже в своем самом прекрасном варианте full employmentозначает снижение конкуренции?
Главная особенность плана Байдена — его чудовищная популистская декларативность, уровень знаменитого ”Всем бабам по мужику, всем мужикам — по бутылке водки”. Основу составляют заявления, построенные по одному типу: (1) берем популярную проблему, раскрученную СМИ; (2) обещаем ее решить методом масштабного инвестирования в ее решение; (3) делаем вывод, что таким способом проблема будет успешно решена. Вот яркий пример:
””Building back better” means an updated social contract that treats American workers and working families as essential at all times, with higher wages, stronger benefits, and fair and safe workplaces. Let’s pay them —at least $15 per hour, and strong benefits so they can live a middle class life and provide opportunity for their kids. This starts with steps to make it easier for public service and federal government workers to organize unions and collectively bargain. Biden will ensure women are paid equally for equal work. He will pass universal paid sick days and 12 weeks of paid family and medical leave. And he has a plan to ensure that every American has access to quality, affordable health care, by providing a public option and lowering costs for care and for prescription drugs”
Вы думаете дальше написано, откуда возьмутся деньги доплачивать работникам? Может быть описан секретный источник, из которого возьмется увеличение зарплаты и так невероятно раздутым штатам public service andfederal government workers? Разумеется нет — кроме, конечно, повторяемой мантры о увеличении налогов на неких абстрактных богатых. Надо ли говорить, что Байден сознательно или бессознательно отказывается понимать базовые принципы функционирования экономики, одновременно пытаясь сокращать импорт, увеличивать производство в США и требуя роста его себестоимости? Вслушайтесь:
”… to elevate the pay, benefits, and professional opportunities…; to create millions of good-paying new jobs with a choice to join a union.” Ничего не напоминает? Как насчет 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест? Только Байден обещает еще худшее — сделать это в областях, финансируемых государством.
Периодически Байден договаривается до вещей на грани фола. Вот яркий пример: ”As President, he will pursue a dedicated agenda to invest in Black, Latino, and Native American entrepreneurs”. Отбор в кого инвестировать по национальному признаку, вообще говоря, противоречит основам американского законодательства, о здравом смысле мы уже не говорим. Но тема богатая — с одной стороны эти заявления рассчитаны на всегда готовых получить субсидии под любым видом (ну хорошо, теперь будем говорить что мы — офигительные предприниматели, только раздайте денег), с другой — это очередная отличная кормушка для той самой бюрократии, которую Трамп называет Washington swamp (Вашингтонское болото) и которую он обещал, но как видно не сумел ”осушить” за 4 года.
Впрочем, Байден вообще не вспоминает о том, что такое на самом деле экономика и как она работает — возможно он не в курсе, возможно он сознательно врет избирателям, надеясь на то, что не в курсе они. ”Biden will ensure that corporate America finally pays their fair share in taxes, puts their workers and communities first rather than their shareholders”. Отличная идея. Только Байден забывает, что акционеры компаний тоже имеют мнение относительно того, что делать со своей собственностью, особенно если вследствие требований о драматическом росте себестоимости их собственность станет убыточной; никто не может им запретить например продавать свои акции в связи с существенным падением маржи; сворачивать бизнес и переносить его в другие страны.
Ситуация осложняется еще и тем, что workers and communities в США являются акционерами тех самых корпораций, интересы которых Байден хочет ущемить. Средний worker, о котором так заботится Байден, имеет задолженность за дом, машину, страховку и часто еще пару кредитов — но зато у него есть net positive баланс на пенсионном счету, вложенном в … акции американских корпораций! Может быть старина Байден просто забыл рассказать тем самым workers, чьи пенсионные сбережения сегодня оцениваются в среднем в 24-месячный доход, что его программа должна бы (но на самом деле конечно не сделает этого) принести им 10-15% прибавку к доходу, но унесет половину стоимости их пенсионного счета, то есть их потери не будут компенсированы приобретениями как минимум лет 10, а на самом деле — никогда?
В идее отнять у того, кто может что-то произвести, и поделить это со всеми остальными нет ничего нового. Чем эти идеи заканчиваются, вполне известно — ВВП и фондовые рынки падают, дефициты растут, благосостояние ровно тех, кого вы хотели облагодетельствовать, сокращается еще быстрее, а их аппетиты увеличиваются с той же скоростью. ”This is the moment to imagine and build a new American economy” — пишет в своем плане Байден. Это не правда — это не новая экономика. Мы видели ее неоднократно в самых разных странах. Это классическая экономика сращивания чиновничества и иждивенческого большинства, финансируемая за счет ресурса, которым располагает государство. Она живет, пока ресурса достаточно. Ресурс США на сегодня — производство доллара, ключевым фактором которого является доверие к американской экономике и финансовой системе. Боюсь, что именно это доверие может быть подорвано популистами типа Байдена.
Правда, в случае победы Байдена есть надежда на то, что он, как большинство популистов, просто тут же забудет про свои безграмотные с экономической точки зрения идеи — вся энергия уйдет в уничтожение того, что удалось сделать Трампу, в расстановку своих людей, в перекройку фондов и субсидий; а через 4 года республиканцам удастся выставить вменяемого кандидата на выборах Президента. Но исторический опыт учит, что вероятность попытки практической реализации программы Байдена существенна: популисты нечасто отказываются от возможности совершить чудовищные ошибки за счет избравших их народов.
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