Почему так опасна аммиачная селитра и как избежать взрывов как в Бейруте?

Самый известный случай взрыва аммиачной селитры — это взрыв в порту Техас-Сити 16 апреля 1947 года, когда погибло более полутора тысяч человек, ранено около пяти тысяч. Груз нитрата аммония массой 2300 тонн загорелся при погрузке на борт парохода ”Гранкан”, а затем взорвался. Энергия взрыва была такой, что вода вокруг судна испарилась, куски корабля весом в десятки тонн разлетелись на сотни метров, а весом в тонну — на расстояние до трех километров. Взрыв сбил даже два легких самолета, пролетавших вблизи порта.

Сценарий подобных трагедий почти всегда одинаковый: возгорание — пожар — взрыв. В промышленности аммиачную селитру производят, соединяя аммиак и азотную кислоту — вещества сами по себе крайне опасные. При этом в ходе реакции выделяется много тепла, которое надо отводить.

Проблема в том, что при температуре выше 170 градусов аммиачная селитра начинает разлагаться, а при температуре 270 градусов происходит взрыв. Этот взрыв — бурная химическая реакция с выделением кислорода, что объясняет сильные возгорания после него. Но есть и еще одна беда: уже при 32 °C в самой кристаллической решетке селитры происходят изменения, в результате которых гранулы разрушаются и превращаются в пыль. Это также повышает опасность взрыва селитры.

Однако аммиачная селитра была и остается важнейшим химическим продуктом, на который всегда есть спрос, а значит, и предложение. Производители аммиачной селитры ищут места не только для строительства заводов, но и для ее перевалки, хотя именно перевалка — одно из самых опасных звеньев в цепи. На промежуточных складах могут скапливаться огромные массивы этого вещества. Во всем мире идет борьба между желанием использовать выгоды от этого бизнеса и страхом, что будет, если что-то пойдет не так.

Разнобой в отношении к аммиачной селитре и ее смесям связан не только с жадностью производителей и раздолбайством, хотя и это имеет место. В разных странах аммиачная селитра относится к различным категориям опасных химических веществ, что позволяет по-разному трактовать ее степень опасности. Ведь это удивительное вещество, позволяющее решить проблему урожая для фермеров и облегчить труд горнопроходчиков и шахтеров.