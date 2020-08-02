Люди увидели, что ”отец” не защитит их от злого врага. Мысли из Беларуси

Середина дня холодного белорусского лета. Я сижу в гостиной у моего друга ЛЛ и пью бурбон. Мы говорим о политике и экономике, во всём этом он понимает намного лучше меня. Мы говорим о том, что в этот раз всё как-то иначе. Он не был свидетелем прошлых ”выборов”, живёт в РБ не так давно, а я вот был. Я уходил с той самый ”плошчы” 2006 за пару часов до того, как всех замели — приходил туда с коллегами по работе, приносил витамины и что-то ещё в палаточный городок протестующих. В 2010 я случайно решил срезать путь от вокзала до дома через другую ”плошчу”. Попросил (!) какого-то капитана пропустить меня через оцепление. С рюкзаком и пакетом еды от мамы пошёл себе — и тут на меня стала медленно и неотвратимо двигаться колонна ОМОН, ”бойцы” методично колотили дубинками в щиты, а я думал: ”Ой, как будет неловко, если меня заберут в участок, а у меня ноутбук дорогой, вдруг просто украдут”. Почему-то я не запаниковал и так же неспешно пошёл назад. ”Вы меня вот только что пропустили — можно мне обратно?” И так же медленно вниз по ступенькам, пока какие-то ещё доблестные защитники режима валят возле меня на снег молодых ребят, а кто-то подбирает потерянные сумки.

Я выхожу от ЛЛ и сажусь в такси. 16 часов дня, столица небольшой (размером примерно в семь Бельгий) страны. Площадь Победы (!) пуста, через одну из самых оживлённых развязок столицы проезжает по машине в минуту. Я еду по проспекту Независимости (!) в бюрократическое учреждение за очередной бумагой — я приехал решить юридические вопросы, которые должны были занять один день. Я выделил неделю — успел впритык, а не прояви я в паре мест настойчивость на границе с наглостью — не успел бы. Минск кажется сонным и пустым городом — пешеходов в центре нет, все заняты делом.

До недавнего времени ”заняты делом” можно было считать белорусским modus operandi. Да, есть такая вот власть у нас, не очень просто, но это данность, будем в данных обстоятельствах стараться сделать наилучшее из возможного. Примерно в таких словах ещё полгода назад описал свою позицию один из значимых чиновниках в структуре национального банка.