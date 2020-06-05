05.06.2020, 16:30

Как в Латвии пытаются убить ”частично русский” телеканал и кому это выгодно

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Вадим Радионов
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Вадим Радионов
Вадим РадионовФото: из личного архива автора

Вадим Радионов, журналист радио Baltkom, автор ютуб-канала ”И Грянул Грэм”, в своей колонке на RusDelfi объясняет, почему латвийское государство закрывает русскоязычное ТВ в своей стране.

Глава Национального совета по электронным СМИ Латвии заявил о закрытии русского вещания на общественном телеканале LTV7. Произойдет это, по его словам, 1 января 2021 года. Латвия, в отличии от Эстонии, не решилась открыть полноценный телеканал на русском языке, а теперь хочет избавится от той ”полумеры” на которую пошла после 2014 года.

Когда Россия сделала Крым своей частью, правительство Латвии в срочном порядке озаботилось проблемой российского инфомационного влияния. В республике самый большой в странах Балтии процент русскоязычного населения: для почти 40% жителей страны — русский язык является родным.

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Сначала обсуждали возможность создания полноценного телеканала на русском языке. Затем общебалтийского русского телеканала. В итоге, под давлением националистов, остановились на компромиссном варианте: на латышскоязычном телеканале LTV7 решили расширить русский блок. До этого там были только новости на русском, правительство выделило финансирование на создание еще нескольких программ.

Эстонскому телеканалу потребовалось несколько лет, чтобы завоевать доверие аудитории. Процесс этот долгий и сложный. Тем более, когда за тобой стоит государство: у многих русскоязычных жителей Латвии есть недоверие к тому, что исходит от власти. Да и некоторые политики перед запуском русских программ на LTV7 поспешили заявить о том, что они созданы, чтобы противодействовать ”пропаганде Кремля”.

Четыре сезона я вел на LTV7 программу ”Без обид”. Она, кстати, также выходила и на эстонском телеканале ETV+. В моей программе, например, экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил о том, что ”Крым — наш”. То есть, по его словам, российский. Этот фрагмент активно использовали российские СМИ — в том числе он был показан в программе ”Время” на Первом канале. Никто из руководства ничего по этому поводу мне высказал.

Мы предоставляли возможность высказаться людям с разной точкой зрения. Это, конечно, нравится не всем политикам. В Латвии существует стереотип: политики убеждены, что государственные деньги — это их деньги. И если им что-то не нравится, то можно их не дать. То что деньги эти налогоплательщиков — мало кого волнует. Наверное это еще и проблема общества: мы не умеет отстаивать свои права перед государством.

Когда эффект от крымских событий чуть спал — национально ориентированные политики стали говорить о необходимости закрытия русского вещания. В качестве аргумента привели невысокие рейтинги. Вот мол, посмотрите, сколько людей смотрит российские телеканы, а сколько местное русское вещание. Это манипуляция: во-первых — одно только шоу "Голос" на Первом канале России — стоит в разы больше, чем весь контент русского вещания за три года. Во-вторых — чтобы с нуля фактически раскрутить телеканал нужно время и средства.

У LTV7 стало получаться — рейтинги растут, серьезный прирост аудитории в Интернете. Заявление главы Совета по электронным СМИ о закрытии русского вещания — это удар по его репутации и мотивации сотрудников. Зачем работать на ”Титанике”? Лучше дорабатывать.

О том, что русское вещание можно было бы перевести в Интернет — тоже давно говорят. Денег на это правда не выделяют. К тому же лишение ”телевизионной кнопки” ударит по статусу. Телеканал с русской сеткой — это флагман русской журналистики в стране. Если перевести вещание в Интернет — это будет иметь совсем другой эффект. Тем более, что мировая практика показывает, что пока интернет-телеканалы, как и интернет-радиостанции, особого успеха не имели. Обычно Интернет рассматривается как дополнение к уже существующему носителю.

Конечно, число пожилых людей, которые смотрят видео в Интернете растет, но все-таки уход с русского блока с LTV7 оставит многих пенсионеров без местных новостей. Это довольно глупый ход еще и потому, что недавно закрылись местные программы на Первом Балтийском канале — ретрансляторе российского Первого канала. Государство, фактически, получило монополию на русскую аудиторию. Убивать сейчас русское вещание в телеформате — просто глупо с точки зрения здравого смысла. Но где смысл и где латвийская политика?

После ухода с LTV7 мы с коллегами запустили ютуб-проект ”И Грянул Грэм”. Сейчас наша суммарная аудитория превышает 4 миллиона человек. Конечно, ни одному латвийскому телеканалу это не под силу. Другой вопрос, что ютуб слишком глобален: большинство наших зрителей не из Латвии. Рунет большой, он генерирует трафик, но очень сложно ”локализовать” аудиторию. У телеканалов вещающих на Латвию есть преимущество точечной работы — они ”собирают” местную аудиторию, работают с ней, нужны ей. Учитывая размер страны и небольшое население — очень сложно получить большой локальный охват.

Успешного симбиоза нам удалось добиться на радиостанции Baltkom: интервью и дискуссии, которые идут в эфире, записываются на видео и после выкладываются в ютубе и на сайте mixnews.lv — значительно увеличивая аудиторию. Но флагманом все-равно остается Baltkom — радиостанция, которая генерирует контент. У тебя есть ”база”, которая производит то, что потом можно распространять в Интернете.

У русского вещания LTV7 это начало получаться, но сейчас их хотят сбить на взлете. Надеюсь, что в Интернете они продолжат делать то, что умеют — профессионально заниматься журналистикой. Но этот новый путь, скорее всего, тоже будет тернистым.

И еще. Убить ”интернет-вещание” на русском государству будет куда проще, чем задушить телеканал. Шума будет меньше. Если вообще будет.

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