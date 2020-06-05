Как в Латвии пытаются убить ”частично русский” телеканал и кому это выгодно

Глава Национального совета по электронным СМИ Латвии заявил о закрытии русского вещания на общественном телеканале LTV7. Произойдет это, по его словам, 1 января 2021 года. Латвия, в отличии от Эстонии, не решилась открыть полноценный телеканал на русском языке, а теперь хочет избавится от той ”полумеры” на которую пошла после 2014 года.

Когда Россия сделала Крым своей частью, правительство Латвии в срочном порядке озаботилось проблемой российского инфомационного влияния. В республике самый большой в странах Балтии процент русскоязычного населения: для почти 40% жителей страны — русский язык является родным.

Сначала обсуждали возможность создания полноценного телеканала на русском языке. Затем общебалтийского русского телеканала. В итоге, под давлением националистов, остановились на компромиссном варианте: на латышскоязычном телеканале LTV7 решили расширить русский блок. До этого там были только новости на русском, правительство выделило финансирование на создание еще нескольких программ.

Эстонскому телеканалу потребовалось несколько лет, чтобы завоевать доверие аудитории. Процесс этот долгий и сложный. Тем более, когда за тобой стоит государство: у многих русскоязычных жителей Латвии есть недоверие к тому, что исходит от власти. Да и некоторые политики перед запуском русских программ на LTV7 поспешили заявить о том, что они созданы, чтобы противодействовать ”пропаганде Кремля”.

Четыре сезона я вел на LTV7 программу ”Без обид”. Она, кстати, также выходила и на эстонском телеканале ETV+. В моей программе, например, экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил о том, что ”Крым — наш”. То есть, по его словам, российский. Этот фрагмент активно использовали российские СМИ — в том числе он был показан в программе ”Время” на Первом канале. Никто из руководства ничего по этому поводу мне высказал.

Мы предоставляли возможность высказаться людям с разной точкой зрения. Это, конечно, нравится не всем политикам. В Латвии существует стереотип: политики убеждены, что государственные деньги — это их деньги. И если им что-то не нравится, то можно их не дать. То что деньги эти налогоплательщиков — мало кого волнует. Наверное это еще и проблема общества: мы не умеет отстаивать свои права перед государством.