Сейчас Лукашенко так бешено трется о ноги Путина, оставляя у него на ботинках и брюках клочья своей шерсти с груди и со спины, что вот этим раболепством даже Путин шокирован, как и готовностью Лукашенко всё предать, всё отдать. И мы видим такую удивительную корпоративную сцепку между диктаторами. Например, Кадыров, он тоже не смог остаться в стороне и как диктатор диктатору он послал Лукашенко целый чемодан политической виагры. Лукашенко поприсмыкался и перед Кадыровым.

И тут же он объявил о прекращении протестов. Надо сказать, что он почти свернул при этом свои постановочные бутафорские митинги. Он понял, что в них нет более никакой необходимости. Потом, они очень дорого обходились. Ну, и, в общем, за этими митингами, за этим позорищем сложно было наблюдать даже ему самому. Потому что угрюмая белорусская самодеятельность, она давным-давно пережила период рассвета. И сейчас она выглядит крайне уныло. Понятно, что ее тоже ждет крах. Она была когда-то взращена в недрах далеких ДК, и она знает только две стилистики: партизанскую и первомайскую. И ни та, ни другая стилистика не годились на то, чтобы дать миру понятия о величии Лукашенко. Хотя, в общем, дерзкие попытки были.

И когда диктатор становится откровенно смешон, это для диктатора самая главная проблема. Значит, для него всё кончено. Вот когда он стал смешной — значит, его пульс начал обратный отчет. Это очень важный момент. И для диктатора лучше репутация кровавого маньяка, чем клоуна. У Лукашенко была и та репутация и другая, но сейчас клоун стал перевешивать. Он так смешно выглядит, честно говоря, не только потому что не очень умен, не только потому, что долгий путь из колхозника в абсолютного монарха вытравил из него всю адекватность. А потому что его не готовили к этому.

” Можно как угодно относиться к Путину, но он, безусловно, гораздо умнее, чем десять Лукашенко

Ни один из них, из наших, упомянутых нами диктаторов, не готов к тому, что он может попасть в какую-то предельно некомфортную для себя ситуацию. Этому надо учиться, скажем так. Нужно к этому готовить. Можно как угодно относиться к Путину, но он, безусловно, гораздо умнее, чем десять Лукашенко. Но в такой же ситуации, когда будет травить и отрицать вся страна, когда будет издеваться студенчество, когда будет насмехаться пресса, когда будет травить интеллигенция, я думаю, что и Путин будет выглядеть примерно так же печально и так же жалко, как сейчас выглядит Лукашенко.