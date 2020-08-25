Реакция на книгу Греты Тунберг, или Прогнило что-то в Шведском королевстве

Книга, написанная Гретой Тунберг и ее семьей, показывает темную реальность за блестящим занавесом Шведского государства. Читал журналист Прийт Хыбемяги — в "Эстонском экспрессе".
Грета Тунберг, знаменитая на весь мир девочка, обеспокоенная климатом, — первенец шведской оперной певицы Малены Эрнман и Сванте Тунберга, у нее есть сестра Беата, которая на несколько лет младше. Малена Эрнман, блондинка типичной шведской породы, в возрасте 38 лет выиграла местный тур состязаний ”Евровидение-2009” с песней „La Voix”, но была третьей с конца в финале в Москве (книга туманно намекает, что это могло быть связано с протестом Малены против разгона гей-парада в Москве).
Это похоже на мечту о прекрасной жизни в королевстве Швеции — фотографии матери на первых полосах газет, ”главные роли за границей, известная исполнительница дома, самостоятельно спродюсированные концерты, гастроли и спектакли”. Вишенкой на торте летний домик на эксклюзивном острове Ингарё в Стокгольмском архипелаге, ”Вольво V70”, авиаперелеты в оперные столицы, теле- и радиопередачи, газетные колонки, 250 000 подписчиков в социальных сетях.
С самого начала книга раскрывает темную сторону жизни семьи купающейся в славе певицы: примадонна страдает от психических и физических перегрузок, муж пожертвовал карьерой ради самоутверждения жены и стал ”домохозяйкой”, а две девочки имеют очень серьезные проблемы со здоровьем в раннем подростковом возрасте. В 2014 году у Греты случился ее первый приступ тревоги: ”Он сопровождается адскими криками и длится более сорок минут”. И это только начало.
Начинается лечение антидепрессантами. Одновременно у Греты возникают проблемы в школе, где не могут и не хотят принимать во внимание ученика, который отличается от других. Оказывается, что в школе Грета долгое время была жертвой жестоких издевательств и что у нее синдром Аспергера, высоко функциональный аутизм и обсессивно-компульсивное расстройство. Еe борьба за климат началась с того, что класс Греты посмотрел фильм про мусор в океане. На протяжении всего фильма Грета плакала.
Пока родители в поте лица занимаются заботой о Грете, у Беаты учащаются вспышки гнева. ”На все наши предложения в ответ звучит:”заткнись, ты, чертов идиот!”, она не выносит впечатлений или громких звуков. Мать из-за стресса в детской психиатрической клинике cовершенно сдает, оставляет работу в Городском театре, начинает принимать антидепрессанты и успокоительные. ”Мы живем в обществе, которое с каждым днем привлекает все меньше и меньше людей. [---] не нужно иметь психоневрологическое расстройство, чтобы увидеть, насколько больны все вокруг нас”. У Беаты в конечном итоге будет диагностирован СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью) с признаками синдрома Аспергера, обсессивно-компульсивного расстройства и строптивого поведения. Маме Малене в 45 лет также поставлен диагноз СДВГ. Диагнозы детей помогли Тунбергам получить необходимое лечение и продолжить их образование, но они пришли к выводу: ”У большинства родителей нет подходящего социального статуса для (достижения) этого преимущества”.
Первая часть книги заканчивается признанием того, что Тунберги занимают привилегированное положение в обществе. Логическое продолжение этой позиции: ”Мы, шведы, отстаиваем практически все, что только можем отстаивать. Мы боремся за беженцев и отверженных и против неравенства”.
Борьбу с загрязнением климата они начинают с самих себя. Малена прекращает концерты за границей, потому что при перелетах в воздух выбрасываются большие массы углекислого газа, Сванте перестает писать колонки для газеты, которую достало его копание в климатических проблемах. Причина в следующем: ”И каждый раз, когда мы принимаем решение лететь, есть мясо или купить новую одежду, это сокращает допустимый расход углекислого газа, необходимый для повышения благосостояния более бедных континентов мира”.
Тунберги требуют от общества такой же решительности в преодолении глобальной проблемы климата. Они признают, что за последние сто лет в мире стало намного лучше, но ”все, что улучшилось, стало лучше за счет других вещей, и эти вещи не так-то легко исправить или заменить”.
Как-то раз прекрасным августовским утром 2018 года Грета приехала на своем белом велосипеде в центр Стокгольма с нарисованным вручную плакатом ”Школьная забастовка за климат” и села между колоннами у стены здания парламента. К трем часам она уже была известна по всей Швеции. Остальное — история, которая развивается с каждой секундой.
Книга содержит много фраз, подобных лозунгам, и климатопопулистских строк, но история семьи захватывает. После этой истории восточноевропеец криво ухмыльнется и использует русскую поговорку — с жиру бесятся. Однако Малена говорит: ”У Греты есть диагноз, но это не исключает возможности того, что она права, а мы все ошибаемся. [---] Грета принадлежит к незначительному меньшинству, которое смотрит на производимый нами углекислый газ невооруженным глазом”. Эта строчка, наверное, лучше всего выражает пафос книги, написанной семейством Тунберг.
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