Эксклюзивное интервью с сыном Пабло Эскобара: Даже на вершине рейтинга Forbes мой отец жил больше в трущобах

Жена Эскобара Виктория стала Марией-Исабель Сантос-Кабальеро. Она агент по недвижимости и мать-одиночка с двумя детьми, которая уделяла основную часть своего свободного времени домашнему обучению дочери. Сын Эскобара, Хуан-Пабло Эскобар, принял имя Хуан-Себастьян Маррокин-Сантос и получил высшее образование архитектора.

Сейчас он работает по специальности, живет в Буэнос-Айресе на берегу океана, в районе, известном как мировая столица поло, и вместе с женой растит семилетнего сына.

Прежде всего: какое имя использовать, чтобы к вам обращаться?

Подходят и Себастьян, и Хуан-Пабло. Себастьян в паспорте, но я привык к обоим.

Смена имени помогла или среднестатистический южноамериканец все еще вас узнает?

Узнает. Куда бы я ни поехал, таможенник или пограничник смотрит на имя Себастьяна Маррокина и сразу понимает, кем был мой отец. Некоторые хотят сделать со мной селфи. Учитывая отношения моего отца с таможней, это довольно любопытная ситуация.

Пабло Эскобар, король наркоконтрабандистов — звезда даже для пограничников?

Да. А что я могу поделать? К сожалению, это так. Некоторое время назад я впервые в жизни поехал на Ближний Восток. Оказалось, что даже дети с другого конца света, родившиеся спустя долгое время после смерти моего отца, хорошо знакомы с его делами. Во многом благодаря Netflix, который, к сожалению, создал совершенно неверную картину. Этот героический мужик из сериала ”Нарко” ничем не напоминает моего отца.