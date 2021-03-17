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В США родился младенец с антителами к Covid-19, полученными от матери
Израиль восстанавливает авиасообщение со всеми странами
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ФОТО | В Латвии по случаю дня Святого Патрика "позеленела" знаменитая пещера Гутманя
Новая Конституция Беларуси: что в ней напишут по заказу Лукашенко
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ЕС объявил дату ввода для туристов паспортов вакцинации
(104)
В трех крупнейших городах Литвы предприниматели вышли на протесты
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Регулятор Евросоюза не видит причин отказываться от вакцины AstraZeneca
(8)
Борис Джонсон уверен, что AstraZeneca абсолютно безопасна
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Двенадцать извержений за три недели. Как живется людям у подножия вулкана Этна
"Нас ждут катастрофические наводнения. Все смоет": ученые прогнозируют затопление Паланги
(18)
В Китае решили упросить правила въезда иностранных туристов в страну. Но только при одном условии
(1)
20 фактов о Лихтенштейне: нет своей валюты, нет языка, зато много денег
Ватикан не намерен благословлять однополые пары
В Турции стартовала программа вакцинации работников туризма. Все ради приема иностранных туристов этим летом
ВИДЕО | Что еще делать в кризис? Танцевать! Стюардессы и пилоты мировых авиакомпаний устроили танцевальный флешмоб
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Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
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Навальный рассказал об условиях содержания в колонии в Покрове
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Еврокомиссия заявила, что не ведет с РФ переговоры по закупке "Спутника V"
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Германия приостановила применение вакцины AstraZeneca
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В Латвии выявлен штамм Covid-19 из Уганды
(7)
10 лет войне в Сирии. 10 главных вопросов
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Вакцины от COVID-19: Ирландия и Нидерланды приостанавливают использование AstraZeneca
(5)
Эстонка в Берлине: это в Таллинне строгие ограничения? В Германии все закрыто еще с осени прошлого года!
(42)
Страны Евросоюза могут начать переговоры о закупке российской вакцины "Спутник V"
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Маврикий готов бесплатно вакцинировать иностранцев
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ВИДЕО | Одно из самых красивых мест в мире вновь открывается для туристов. Карантина по прибытии нет, паспорт вакцинации не требуется!
(25)
Туристы определили самые непривлекательные для путешествий страны
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AstraZeneca заявила о безопасности вакцины на фоне приостановки ее применения в ряде стран
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На акции против коронавирусных ограничений в Гааге применили водометы и дубинки
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BioNTech создал альянс по производству вакцины
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Проигранная дуэль? Британские танки не ровня российским, говорят депутаты в Лондоне
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ФОТО | В Латвии в подвале Нового Рижского театра нашли замурованную капсулу времени с посланием из XIX века
(7)
В Финляндии, в 50 км от Хельсинки, произошел разлив нефти
(18)
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СМИ: в Британии начали предварительное расследование против жены Асада
(37)
В Еврокомиссии признали ошибки при заказах вакцин
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В Норвегии трех медработников госпитализировали после прививки от COVID
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В Иордании шесть человек умерли из-за сбоя подачи кислорода в больнице
(1)
ВИДЕО | В Казахстане разбился военный самолет: есть погибшие
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AstraZeneca опять сообщила об уменьшении поставок вакцин в ЕС
(23)
Чтобы быть счастливым в Эстонии, надо получать 25 тысяч евро в год: ученые выяснили, сколько денег нужно для счастья в разных странах
(107)
Италия запустит безковидные поезда на популярном туристическом маршруте
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