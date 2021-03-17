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Эстонский экспресс
Сага с изнасилованием лошадей: суд признал виновной конюшню, а не насильника
(12)
Вакцинация правительства и Рийгикогу отложена, хотя коронавирус серьезно мешает их работе
(19)
За сутки в Эстонии выявлено 1784 случая заражения коронавирусом, умерли шесть человек
(50)
Портал образовательной статистики Эстонии обрел новый вид и упрощенную структуру
Премьер-министр Кая Каллас среду проведет на больничном
(11)
В Эстонии зафиксировано два случая возникновения тромбоза после вакцинации от коронавируса. Один человек умер
(129)
Социал-демократы внесли в Рийгикогу законопроект по ужесточению мер борьбы с педофилией
(1)
Докторская диссертация: в Эстонии знание языков влияет на поиск работы и зарплату, но неравномерно
(3)
Почему мужчины умирают от коронавируса чаще, чем женщины? Рассказывает доцент Тартуского университета
(32)
Рейтинг EKRE остается на рекордно высоком уровне, но по-прежнему лидируют реформисты
(12)
Самый популярный вопрос о вакцинации в Нарве: какой вакциной будете прививать?
(32)
C новым Delfi!!!
(110)
КАРТА | Появились первые данные по активности передвижения населения в Эстонии
(5)
Ланно: сейчас крайне важно ускорить темпы вакцинации представителей наиболее уязвимых групп
(13)
Премьер-министр Кая Каллас предложила совершить "Прыжок Вигри"
(104)
Департамент здоровья: на недельной статистике Covid-19 отразились курортные поездки эстоноземельцев
(23)
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ФОТО | Немецкие истребители выполнили в небе Эстонии более сотни тренировочных полетов
(10)
Таллинн продлил срок подачи заявлений о поступлении детей в первый класс
Михаил Кылварт после выступления на телеканале "Россия": редакция передачи ”60 минут” сама обратилась ко мне за комментарием
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"моя позиция не претерпела изменений"
ВИДЕО | Заболевшую коронавирусом Каю Каллас сегодня на заседании Рийгикогу мучил кашель
(134)
Оппозиционер Гудков не верит, что санкции против РФ будут эффективными и советует Эстонии закупить “Спутник“ — он сделан не на деньги Путина
(104)
КАРТА | Начинается реконструкция отрезка столичной улицы Кадака
(1)
Кийк: наши дальнейшие действия по вакцине AstraZeneca определятся в четверг
(34)
Рейтинг популярности Emor: центристы почти догнали EKRE
(8)
Законопроект о порядке проведения экзаменов в школах направлен в Рийгикогу
Операция "Весенний план": видные эстонские специалисты хотят к лету вакцинировать всю страну
(223)
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ФОТО | Попытка угона машины закончилась тараном дорожного знака
Стоит ли вакцинироваться несколькими вакцинами сразу? Эстонские ученые считают это хорошей идеей
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Тарту готовится к открытию центра вакцинации в спортивном здании A. Le Coq Sport
(3)
Лутсар: уровень заболеваемости скоро снизится
(70)
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Ида-Таллиннская центральная больница открыла четвертое ковид-отделение. Главная проблема — нехватка персонала
(13)
ГРАФИК | В Эстонии в этом году умерло на 600 человек больше по сравнению с тем же периодом прошлого года
(21)
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КОРОНАВОПРОСЫ | Пересечение границы без теста, положительный результат после вакцинации и "Спутник V"
(71)
ФОТО | Красота! В пешеходных туннелях Хааберсти появилась интерактивная подсветка
(6)
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ВИДЕО | Коронавирус в Эстонии: британский штамм стал доминировать, вакцинация AstraZeneca продолжится
(176)
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За коронавирусный год удовлетворенность эстонской системой здравоохранения выросла
(7)
ФОТО | "У него было тактическое преимущество перед полицейскими". Продолжается суд над лихуласким стрелком
(37)
Звонящих на государственный инфотелефон 1247 все больше интересует, как обойти ограничения
(8)
Департамент здоровья: за сутки прибавилось 1463 случая заражения коронавирусом, умерли 11 человек
(114)
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Библиотеки, движение, культурное многообразие. Объявлена тематика следующих лет в сфере культуры
Вспышка коронавируса в доме попечения в Кивиыли прошла легко. Многие заболевшие ранее получили одну дозу вакцины
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