Вторая волна коронавируса: как не заболеть и оставаться спокойным

Нужно ли отказываться от привычных вещей?
Прежде всего, Изабелла Экерле не рекомендует отказываться полностью от привычных вещей и сложившегося уклада жизни. Ведь что-то можно лишь на время отложить, найдя подходящую альтернативу. И это вполне возможно, как показывает опыт. Ограничения в связи с пандемией, прежде всего, касаются социальных контактов.
Швейцарский вирусолог считает, что вовсе не обязательно совсем перестать встречаться с друзьями, опасаясь заразиться коронавирусом. Но вместо домашних посиделок и встреч в закрытых, плохо проветриваемых помещениях, где собирается много народу, выбраться вместе на прогулку в парк или в лес.
А термос с чаем и свежий пирог, испеченный для друзей, можно взять с собой. На такую прогулку, кстати, можно отправиться и вместе с детьми, которым движение на свежем воздухе будет только в радость. Важно при этом не забывать о теплой одежде и удобной, непромокаемой обуви.
Но если все же необходимо встретиться дома, то лучше — в узком кругу. Если позволяет погода, можно посидеть на балконе или выйти в сад, в крайнем случае, позаботиться о том, чтобы помещение хорошо проветривалось. При этом не нужно испытывать никаких угрызений совести в связи с тем, что вам придется отказаться от приглашения посетить свадьбу или юбилей или же отказать кому-то в возможности посетить вас. В нынешней ситуации никто не расценит это как дурной тон.
А вот большого скопления людей, будь то на улице или в помещении, особенно там, где вам приходится громко разговаривать, вирусолог рекомендует избегать. Риск заразиться коронавирусом, который передается воздушно-капельным путем, в таких местах особенно высок. И здесь эксперт дает несколько конкретных советов: вместо общественного транспорта по возможности пользоваться велосипедом или ходить пешком, очереди в магазине можно избежать, сделав покупку в интернете, похода в ресторан — заказом еды на дом. Ожидая своей очереди у врача, можно провести время в авто или на улице, а не в коридоре, где высок риск заразиться. И, конечно, не забывать о масках и средствах дезинфекции.
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