В Норвегии обнаружили новую мутацию коронавируса

В период с 16 по 18 октября в городе Тронхейм новый тип вируса выявили у восьми местных жителей. ”По предварительным оценкам, это новый вариант вируса, который министерство здравоохранения раньше не встречало в Норвегии”, — сказала Ресстад.

Она добавила, что пока неизвестно, какими свойствами обладает мутация вируса. Однако, по ее словам, заразиться коронавирусом в Тронхейме стало легче: для этого люди необязательно должны находиться в тесном контакте.

В начале октября сообщалось об обнаружении учеными Института Фрэнсиса Крика опасной мутации коронавируса, позволяющей ему легче проникать в человеческий организм. Шипы вируса могут трансформироваться в десять различных форм для защиты от распознавания антителами. В лабораторных условиях эти шипы могли изменяться всего за минуту, хотя в реальности они делают это значительно медленнее. Специалисты объяснили, что ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в Норвегии выявили почти 16,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. 278 заболевших в стране скончались.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!