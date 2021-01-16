В Латвии появились случаи тяжелого протекания COVID-19 у детей

Обычно дети легко переносят коронавирус, хотя после него еще несколько месяцев сохраняется усталость и апатия. Но на этой неделе врачи Детской больницы столкнулись с пятью случаями среднетяжелого протекания болезни, затрагивающего сердце, кожу и органы пищеварения.

Как рассказала заместитель руководители Клиники детских болезней Детской больницы Яна Паваре, их состояние не критическое, но тяжелое. Во всех случаях вирус запустил такую иммунную реакцию организма, при которой он начинает бороться сам с собой.

Все пациенты — от пяти до девяти лет. У детей постарше появилась сыпь, у одного проблемы с сердцем, а еще у нескольких воспалился желудочно-кишечный тракт. При этом у этих детей нет какой-либо хронической болезни.

"Детская иммунная система сходит с ума и начинает действовать против себя. И тут не виноват тот или иной штамм — это зависит от генетики", — объяснила Паваре.

У тех детей, что переболели вирусом, может несколько месяцев сохраняться слабость. "Они просыпаются утром и уже устали. У некоторых головные боли. Трудно учиться, трудно запоминать. Меньше, но есть боли в мышцах и потери запаха и вкуса", — рассказала Паваре.

По ее словам, скоро начнет действовать программа реабилитации для детей, переболевших коронавирусом. С ними будет работать педиатр, кардиолог и реабилитолог, будет также участвовать клинический психолог.

О случаях мультисистемного воспаления у детей и подростков с Covid-19 ВОЗ сообщал еще весной. Упоминалась сыпь, проблемы с сердцем, гипотония и другие симптомы.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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