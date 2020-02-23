В Италии из-за коронавируса закрываются населенные пункты

Правительство Италии ввело ограничение свободы передвижения в тех областях страны на севере страны, где особо распространились случаи заражения коронавирусом COVID-19. Жителям мест, считающихся центрами эпидемии, будет запрещено покидать их, также будет запрещен въезд туда, заявил в субботу, 22 февраля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

В тот же день представители Департамента гражданской защиты сообщили, что в Италии зафиксированы 79 случаев заражения коронавирусом, два человека скончались, один вылечился.

В Ломбардии и Венето пытаются остановить вирус

Наибольшее количество — 54 случая — приходится на Ломбардию, где особые меры затронули около 50 тысяч человек в десяти населенных пунктах близ города Кодоньо в 60 км от Милана. В самом Кодоньо закрыты супермаркеты и рестораны, немногочисленные прохожие на улицах носят защитные маски. В Милане по распоряжению мэра были закрыты муниципальные общественные учреждения.

В соседнем регионе Венето зафиксировано 17 случаев, в ряде городов также приостановлена работа школ, спортивных центров, баров и дискотек. Первым умершим от вируса гражданином ЕС стал 78-летний житель этой области. Вторая жертва коронавируса — 77-летняя женщина, скончавшаяся в Ломбардии. Власти распорядились отменить все спортивные и общественные мероприятия 23 февраля в этих двух регионах.

По два случая заражения зафиксированы в областях Эмилия-Романья и Лацио, еще один — в Пьемонте. Италия — наиболее пораженная коронавирусом из европейских стран, еще 31 января в стране объявили ЧП из-за распространения инфекции.