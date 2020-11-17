Только для богатых? Почему будет трудно получить долгожданную вакцину от коронавируса

Выпуск вакцины от COVID-19, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer, вполне может знаменовать собой начало конца пандемии. Однако для ее доставки в разные страны мира потребуются огромные транспортные и логистические ресурсы. Причина в том, что новый препарат необходимо хранить при температуре минус 70 градусов по Цельсию, а после размораживания его срок годности — только около пяти дней при температуре 2-8 градусов.

Термальные боксы Pfizer для нового препарата

Такие требования к хранению существенно усложняют транспортировку препарата. Сейчас для перевозки скоропортящихся продуктов используют так называемые "холодильные цепи", но для таких экстремальных температур они не предназначены.

Компания Pfizer предложила собственное краткосрочное решение. Она разработала специальные термические боксы, каждый размером с небольшой чемодан, способный вместить до 5000 доз препарата. Заполненные сухим льдом, они смогут сохранять вакцину при нужной температуре около десяти дней, если их не открывать.

Но даже в термальных ящиках у препарата будет всего несколько дней, чтобы добраться до пункта назначения. После этого его нужно использовать в течение пяти дней, если только в месте доставки не будет возможности хранить его при минус 70 градусах. В этом случае вакцина может просуществовать еще до шести месяцев.

Вакцина только для богатых?

Технология сверхглубокой заморозки нечасто используется в больницах и вообще не применяется в медицине в странах с низким уровнем дохода. "Создание логистики для использования вакцины, требующей хранения при такой температуре, предполагает масштабные инвестиции", — говорит профессор Тоби Питерс из Энергетического института Бирмингемского университета. А ведь во многих селениях слаборазвитых южных стран, добавляет он, порой нет даже обычного холодильника для хранения вакцины.

Для богатых стран эта проблема решаема, даже если это сложно с точки зрения логистики. Так, центры компании Pfizer в бельгийском Пуурсе и в Каламазу (штат Мичиган) имеют большие мощности для хранения при глубокой заморозке. Кроме того, планируется использовать так называемые морозильные фермы — например, в немецком Карлсруэ.