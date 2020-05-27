27.05.2020, 15:27

Новое исследование о COVID-19: иммунитет к коронавирусам cохраняется всего шесть месяцев


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Цветная фотография мертвой клетки, пораженной вирусом SARS-COV-2
Цветная фотография мертвой клетки, пораженной вирусом SARS-COV-2Фото: NIAID/Keystone Press Agency

Согласно исследованию Амстердамского университета, иммунитет человека к повторному заражению коронавирусами может сохраняться всего шесть месяцев.

В связи с этим введение ”паспортов иммунитета”, которые некоторые правительства собираются выдавать выздоровевшим от COVID-19, исходя из предположения, что они не могут быть инфицированы повторно и смогут помочь возрождению экономики, выглядит сомнительным решением, сообщает Euronews.

В ходе длившегося более 35 лет исследования по определению уровня антител после заражения любым из четырёх сезонных коронавирусов человека наблюдались 10 мужчин.
Эти мужчины, которым на начало исследования было от 27 до 40 лет, проходили тестирование с интервалом в три или шесть месяцев.

Исследователи обнаружили ”тревожно короткую продолжительность защитного иммунитета к коронавирусам” и отметили ”частые повторные заболевания через 12 месяцев после заражения и значительное снижение уровня антител уже через 6 месяцев после заражения”.
Они подчеркнули, что четыре штамма человеческих коронавирусов ”биологически различны” и ”имеют мало общего за исключением того, что вызывают простуду”.

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”Тем не менее, получается, что все они вызывают кратковременный иммунитет с быстрым снижением уровня антител. Это может быть общим знаменателем для человеческих коронавирусов. Если в будущем SARS-CoV-2 будет вести себя как сезонный коронавирус, можно ожидать аналогичной картины”, — продолжили они.

Поэтому учёные выступают противниками выдвинутой некоторыми представителями властей идеи о введении так называемых ”паспортов иммунитета” для тех, кто заразился и вылечился от смертельного вируса COVID-19. Это позволило бы таким людям путешествовать и не следовать некоторым правилам социального дистанцирования.

”Поскольку иммунитет может исчезнуть через 6 месяцев после заболевания, перспектива получения долговременного коллективного иммунитета путём естественного заражения кажется маловероятной”, — предупреждают исследователи.

”Знание того, что у человека есть антитела, в будущем поможет нам понять, насколько у него велик риск заразиться коронавирусом, умереть от коронавируса и стать переносчиком коронавируса”

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок на прошлой неделе объявил, что правительство работает над ”системой сертификации”, которая позволит выздоровевшим людям возобновить определённые виды деятельности.

Он добавил, что тесты на антитела, показывающие результаты уже спустя 20 минут, в настоящее время проверяются на четырёх тысячах пациентов, и, если тесты покажут свою эффективность, они будут использоваться по всей стране.

”Знание того, что у человека есть антитела, в будущем поможет нам понять, насколько у него велик риск заразиться коронавирусом, умереть от коронавируса и стать переносчиком коронавируса”, — сказал он.

В Италии в понедельник началось широкомасштабное исследование серопревалентности COVID-19 — уровня патогена в популяции. Министерство здравоохранения и Красный Крест проведут анализ крови на наличие антител у 150 000 человек из 2000 муниципалитетов.
Людям с антителами будет предложено сдать мазок из носа на наличие COVID-19 для определения, есть ли у них вирус на данный момент и насколько они заразны.

В настоящее время не существует никакого известного лекарства для исцеления от нового коронавируса, который унес более 345 000 жизней во всем мире, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 10 образцов вакцины в настоящее время проходят клиническую оценку, а ещё 114 — доклиническую. На прошлой неделе Оксфордский университет объявил, что приступает ко второй стадии исследования своей вакцины, в которой примет участие более 10 000 взрослых и детей.

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  • Важные телефонные номера:
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    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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