Новое исследование о COVID-19: иммунитет к коронавирусам cохраняется всего шесть месяцев

В ходе длившегося более 35 лет исследования по определению уровня антител после заражения любым из четырёх сезонных коронавирусов человека наблюдались 10 мужчин.

Эти мужчины, которым на начало исследования было от 27 до 40 лет, проходили тестирование с интервалом в три или шесть месяцев.

Исследователи обнаружили ”тревожно короткую продолжительность защитного иммунитета к коронавирусам” и отметили ”частые повторные заболевания через 12 месяцев после заражения и значительное снижение уровня антител уже через 6 месяцев после заражения”.

Они подчеркнули, что четыре штамма человеческих коронавирусов ”биологически различны” и ”имеют мало общего за исключением того, что вызывают простуду”.

”Тем не менее, получается, что все они вызывают кратковременный иммунитет с быстрым снижением уровня антител. Это может быть общим знаменателем для человеческих коронавирусов. Если в будущем SARS-CoV-2 будет вести себя как сезонный коронавирус, можно ожидать аналогичной картины”, — продолжили они.

Поэтому учёные выступают противниками выдвинутой некоторыми представителями властей идеи о введении так называемых ”паспортов иммунитета” для тех, кто заразился и вылечился от смертельного вируса COVID-19. Это позволило бы таким людям путешествовать и не следовать некоторым правилам социального дистанцирования.

”Поскольку иммунитет может исчезнуть через 6 месяцев после заболевания, перспектива получения долговременного коллективного иммунитета путём естественного заражения кажется маловероятной”, — предупреждают исследователи.

” ”Знание того, что у человека есть антитела, в будущем поможет нам понять, насколько у него велик риск заразиться коронавирусом, умереть от коронавируса и стать переносчиком коронавируса”

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок на прошлой неделе объявил, что правительство работает над ”системой сертификации”, которая позволит выздоровевшим людям возобновить определённые виды деятельности.

Он добавил, что тесты на антитела, показывающие результаты уже спустя 20 минут, в настоящее время проверяются на четырёх тысячах пациентов, и, если тесты покажут свою эффективность, они будут использоваться по всей стране.