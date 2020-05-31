Коронавирус: в Южной Корее восстановлены ограничения в связи с новой вспышкой случаев COVID-19

На глазах у всего мира Южная Корея справилась с вирусом, введя жёсткий карантин на ранних этапах эпидемии, что заметно снизило количество смертельных случаев.

Однако в минувший четверг страна сообщила о самом большом скачке положительных случаев коронавируса за более чем 50 дней.

Официальные представители здравоохранения Кореи предупреждают, что распространение вируса становится отследить всё труднее. А это может привести к тому, что всё, что было предпринято для противостояния эпидемии, может сойти на нет.

Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что 67 из 79 новых случаев были зарегистрированы в столичном округе Сеула, где проживает около половины из 51 миллиона человек населения Южной Кореи.

К настоящему времени с момента начала пандемии в Южной Корее зарегистрировано 11 344 случая коронавируса. 269 человек погибли.

Восстановление некоторых ограничений

На экстренном совещании правительства, чтобы замедлить распространение вируса, на ближайшие две недели было решено закрыть общественные объекты столичного округа: парки, музеи и государственные театры.

Чиновники также порекомендовали частным учебным заведениям и игровым клубам, находящимся в этом районе, на этот период закрыться или принять иные антивирусные меры.

«Эти две недели будут иметь решающее значение для сдерживания инфекции», — сказал министр здравоохранения Пак Нын-Ху, призывая жителей столичного округа избегать ненужных встреч и собраний, и порекомендовал работодателям не допускать больных людей к работе.

Где появились новые очаги распространения вируса?

82 случая заболевания были зарегистрированы у работников огромного склада, принадлежащего местному гиганту э-коммерции Coupang. Органы здравоохранения планируют завершить проверку более 4000 рабочих и посетителей склада в ближайший четверг.

«Мы предполагаем, что количество заражений, связанных со складом, вырастет, когда мы закончим тестирование», — сообщил Ким Гэнг-Лип, заместитель министра здравоохранения.

Сотни других подтверждённых случаев оказались связаны с ночными клубами и другими развлекательными заведениями, в которых в начале мая, после того как официальные лица ослабили правила изоляции, собирались огромные толпы людей.