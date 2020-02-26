Коронавирус предположительно достиг Южной Америки

В Бразилии предположительно зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом в среду, 26 февраля, сообщило в своем Twitter министерство здравоохранения Бразилии.

У 61-летнего мужчины из Сан-Паулу обнаружены симптомы COVID-19. Ранее он вернулся из поездки по северной Италии, где находился почти две недели. Сейчас мужчина изолирован у себя дома, в ближайшее время ему сделают второй тест для подтверждения диагноза.

Контроль для прибывших из Италии, Германии, Франции

В среду стало также известно, что Бразилия вводит дополнительный контроль на симптомы коронавируса для прибывших из Италии, Германии и Франции. В свою очередь Сальвадор вводит полный запрет на въезд из Италии и Южной Кореи. Граждане Сальвадора, прибывшие из этих стран, должны будут пройти 30-дневный карантин.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Китай, Южная Корея и Италия. Так, число инфицированных COVID-19 в Южной Корее достигло 1146 человек.

В Китае за сутки заразились 406 человек, это на 100 человек меньше, чем днем ранее. Погибли 52 человека, это самое низкое количество за 3 недели. По данным ВОЗ, пик распространения коронавируса в КНР пройден в конце января. Всего в мире заразились коронавирусом более 80 тысяч человек, погибли — более 2700.