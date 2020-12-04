Какую вакцину от ковида зарегистрируют в ЕС первой, и как ее распределят

Власти Великобритании разрешили использовать вакцину от коронавируса, разработанную немецкой компанией BioNTech и американским концерном Pfizer. Вакцинация населения начнется уже в начале следующей недели. По данным BioNTech, контракт с Великобританией предусматривает поставки 40 млн доз вакцины в 2020 и 2021 годах.

Когда ЕС и США получат вакцину

В конце ноября BioNTech и ее американский партнер Pfizer подали заявку на регистрацию разработанной ими вакцины от коронавируса в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в Амстердаме. Ожидается, что решение будет принято 29 декабря.

Если EMA решит, что преимущества вакцины BNT162b2 преобладают над рисками ее применения, то оно рекомендует выдачу ограниченного доступа к рынку, сообщила BioNTech. В случае одобрения заявки вакцинация может начаться в ЕС еще до конца 2020 года.

20 ноября BioNTech и Pfizer также начали экстренную регистрацию вакцины от COVID-19 в США, подав соответствующую заявку медицинскому регулятору Минздрава страны FDA.

Кроме того, Европейское агентство лекарственных средств рассматривает и заявку от американского производителя вакцины Moderna. Решение по этой вакцине ожидается 14 января. Таким образом, если первые две вакцины в ЕС будут одобрены, вакцинация в странах Евросоюза начнется уже в январе следующего года.

Как будут распределять вакцину в ЕС

Европейским ведомством могут быть одобрены вакцины не только компаний BioNTech/Pfizer и Moderna , но и концернов AstraZeneca, CureVac, SanofiGSK, Johnson and Johnson. В этом случае у Евросоюза будет достаточное количество препарата для вакцинации населения, даже если на одного человека понадобится несколько доз.

"Регистрация вакцины BioNTech/Pfizer для Германии и ЕС более важна, чем Moderna, поскольку разработчики могут представить гораздо больше ее доз", — говорит депутат Европарламента Петер Лизе (Peter Liese) из фракции Европейской народной партии (ЕНП). Еврокомиссия уже заключила контракт на покупку вакцины BioNTech/Pfizer на 300 млн доз, на покупку Moderna — в объеме 160 млн доз. Вакцины будут распределяться между странами-членами ЕС пропорционально численности населения.