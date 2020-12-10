Хакеры атаковали данные производителей вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech

СМИ отмечает, что атака была произведена в среду, 9 декабря.

”Был незаконно получен доступ к некоторым документам, связанным с нормативным представлением вакцины-кандидата BNT162b2 BioNTech и Pfizer, которое хранилось на сервере EMA”, — подчеркнули в заявлении BioNTech.

Ранее сообщалось, что американский гигант Pfizer и немецкая компания BioNTech подали заявку на регистрацию своей вакцины от коронавирусной инфекции в Евросоюзе.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 69 млн заболевших, свыше 47,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли.

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