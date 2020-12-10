Хакеры атаковали данные производителей вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech

СМИ отмечает, что атака была произведена в среду, 9 декабря.
”Был незаконно получен доступ к некоторым документам, связанным с нормативным представлением вакцины-кандидата BNT162b2 BioNTech и Pfizer, которое хранилось на сервере EMA”, — подчеркнули в заявлении BioNTech.
Ранее сообщалось, что американский гигант Pfizer и немецкая компания BioNTech подали заявку на регистрацию своей вакцины от коронавирусной инфекции в Евросоюзе.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 69 млн заболевших, свыше 47,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Вы успешно зарегистрированы
в качестве подписчика рассылки Delfi!
Последние слова умирающего от коронавируса медика
Врожденная защита от COVID-19 - вот кому из людей она досталась
Реакция Хабиба на смерть Марадоны
Опубликовано видео прерванного выступления Кацалапова на КР