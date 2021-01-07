Что нужно знать о риске и побочных эффектах прививки от коронавируса

Миллионы людей в мире надеются на возможность в ближайшее время сделать прививку от коронавируса. В то же время многие сомневаются, поскольку с одной стороны, хотели бы защитить себя от инфекции, а, с другой, опасаются побочных эффектов от прививки. Людей волнует, достаточно ли безопасны вакцины, разработанные в столь короткое время, и достаточно ли изучены возможные побочные действия.

Какие реакции на прививку считаются нормальными, какие побочные эффекты могут наступить? И нужно ли вообще прививаться?

Обычная реакция на прививку



Считается нормальным, что организм реагирует на прививку определенным образом: место укола может покраснеть, опухнуть или вызывать болевые ощущения. В первые три дня после прививки человек может ощущать слабость, у него может подняться температура, болеть голова и суставы. Эти симптомы бывают мягкими и проходят через пару дней. Они показывают, что вакцина действует, она стимулирует иммунитет и побуждает организм защищаться от "ложной" инфекции, за которую принимает введенный препарат.

О подобных реакциях организма сообщалось при использовании вакцин немецкой компании BioNTech и американской Pfizer, британской AstraZeneca, американской Moderna и российской "Спутник V".

Редкие случаи тяжелых побочных эффектов



В отдельных редких случаях прививка вызывала тяжелые побочные эффекты, например, аллергический шок. В целом, сертифицированные вакцины, по мнению Европейского агентства лекарственных средств (EMA), медицинского регулятора Минздрава США FDA и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), являются безопасными, иначе они не допустили бы их к использованию.

Некоторые новые вакцины существенно отличаются от классических, это так называемые мРНК-вакцины (mRNA), вырабатывающие иммунный ответ на генном уровне. Такие вакцины содержат вирусную молекулу - матричную РНК (мРНК), заключенную в липидную наночастицу. Оказавшись в организме, мРНК попадает в клетку и начинает синтезировать патогенно-специфические антигены, вызывающие иммунную реакцию.

Другие, так называемые живые рекомбинантные (векторные) вакцины, используют безопасные для людей или ослабленные вирусы (векторы). В их состав встроен ген - небольшой участок генома SARS-CoV-2. Векторы служат своего рода транспортировщиками патогенных организмов для доставки в клетки. Оказавшись там, генетически модифицированные вирусы размножаются внутри клеток и вызывают иммунный ответ на белки SARS-CoV-2.