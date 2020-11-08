Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 50 млн

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число случаев заболевания COVID-19 в мире составляет 49,5 млн.

Всего, по информации университета, в мире инфекцию обнаружили у 50 052 204 человек. Больше всего заразившихся приходится на США — там положительный тест на вирус сдали 9,8 млн человек. На втором месте Индия с 8,5 млн заболевших, за ней идут Бразилия (5,6 млн), Россия (1,76 млн по данным оперативного штаба) и Франция (1,7 млн).

Также в мире с начала пандемии, по данным университета, скончались 1,2 млн человек. По числу летальных исходов лидирует США (237,1 тыс.), еще 162,2 тыс. смертей зафиксировали в Бразилии, 126,1 тыс. — в Индии, 94,8 тыс. — в Мексике и 49,1 тыс. — в Великобритании.

В России умерли 30,5 тыс. человек с коронавирусом (данные оперативного штаба), это 13 место в мире. При этом по данным Росстата число смертей составило 55,6 тыс человек с апреля по сентябрь. Расхождение в данных объясняется разницей в методологии подсчета.

В пятницу ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост случаев заражения в мире, он составил 581,6 тыс. До этого в течение октября организация несколько раз регистрировала максимумы.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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