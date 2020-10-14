Вышли новые iPhone 12: сразу четыре смартфона и все с 5G

Apple провела долгожданную презентацию новых смартфонов, которую пришлось перенести из-за коронавируса, пишет Mail.ru.
Главное нововведение линейки iPhone 12 — это поддержка 5G. Компания постаралась реализовать работу во всевозможных стандартах мобильной сети нового поколения по всему миру. На сцене пообещали скорость интернета до 4 ГБ\с.
iPhone 12 — это базовый флагман от Apple. У него стоит 6,1-дюймовый OLED-дисплей, для защиты используется стекло с вкраплениями из керамики, которое стало в четыре раза устойчивее к падениям.
Все новые смартфоны с сегодняшней презентации работают на процессоре Apple A14 — это первый чип на 5-нанометровом техпроцессе. Сама компания называет его самым мощным процессором в смартфонах.
В iPhone 12 стоит набор из двух камер — 12 Мп основная и 12 Мп широкоугольная. Основной объектив получил оптику из семи линз, обещают более качественные снимки при плохом освещении и новые алгоритмы Smart HDR с улучшенной контрастностью. Ночной режим теперь работает не только для основной камеры, но и для широкоугольной.
Необычное нововведение — MagSafe. В крышку смартфона встроили магнитную площадку, которая используется для беспроводной зарядки и, например, специального мини-чехольчика для кредитных карт. Маленькая кредитница крепится прямо к смартфону, в ней можно носить банковские карты. Также компания выпустила серию чехлов с MagSafe и специальную складную зарядку, которая позволяет заряжать одновременно айфон и часы.
Второй смартфон — это iPhone 12 mini, самый маленький айфон за последние 4 года. Он получил вытянутый 5,4-дюймовый OLED-дисплей с маленькими рамками, поэтому его корпус даже меньше iPhone SE (2020) с экраном 4,7 дюйма.
Внешне и по характеристикам iPhone 12 и 12 mini идентичны, разница есть только в размерах. Они получили обновленный дизайн в стиле iPhone 5 с плоской боковой рамкой. Смартфоны появятся в пяти цветах с глянцевым покрытием — это белый, черный, синий, красный и зеленый.
А вот и про
Представили iPhone 12 Pro и 12 Pro Max — новые флагманы с экраном 6,1 и 6,7 дюйма с корпусом из хирургической стали. Оба работают на том же процессоре Apple A14 и поддерживают 5G, но в остальном сильно отличаются от базовых моделей iPhone 12.
В новинках значительно поработали над камерами — в первую очередь основная камера лучше работает при плохом освещении. Дополнительная камера с телефото-объективом теперь обеспечивает 4-кратный оптический зум, а широкоугольная камера научилась работать в ночном режиме.
В 12 Pro Max набор камер более продвинутый. У основного сенсора стоят пиксели большего размера, а второй объектив дает сразу 5-кратный оптический зум.
Также в «про»-моделях появился лидар — это четвертая 3D-камера с инфракрасными лучами, которая позволяет сканировать объекты вокруг. Этот модуль в первую очередь пригодится для дополненной реальности. Такой же лидар уже стоит в iPad Pro, поэтому принципиально нового тут ничего нет.
Лидар помогает не только в дополненной реальности, но и для фотографий. Благодаря ему автофокус у камеры работает в четыре раза быстрее, а еще смартфон точнее отделяет фон от объектов для программного размытия (эффекта боке).
О неприятном
На презентации рассказали, что из коробки всех смартфонов убрали наушники и зарядное устройство. В комплектации остается только Lightning-кабель, зато упаковка стала меньше. Подразумевается, что дома у каждого уже есть несколько зарядок, поэтому добавлять к ним еще одну не нужно.
55-летняя женщина умерла во время любовных утех
Соседи завидуют: что семейная пара сделала со старым пнем на даче
Красивая женщина: как выглядит возлюбленная доктора Мясникова
Такого люди не ожидали: вот где прячется коронавирус