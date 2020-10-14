Вышли новые iPhone 12: сразу четыре смартфона и все с 5G

Главное нововведение линейки iPhone 12 — это поддержка 5G. Компания постаралась реализовать работу во всевозможных стандартах мобильной сети нового поколения по всему миру. На сцене пообещали скорость интернета до 4 ГБ\с.

iPhone 12 — это базовый флагман от Apple. У него стоит 6,1-дюймовый OLED-дисплей, для защиты используется стекло с вкраплениями из керамики, которое стало в четыре раза устойчивее к падениям.

Все новые смартфоны с сегодняшней презентации работают на процессоре Apple A14 — это первый чип на 5-нанометровом техпроцессе. Сама компания называет его самым мощным процессором в смартфонах.

В iPhone 12 стоит набор из двух камер — 12 Мп основная и 12 Мп широкоугольная. Основной объектив получил оптику из семи линз, обещают более качественные снимки при плохом освещении и новые алгоритмы Smart HDR с улучшенной контрастностью. Ночной режим теперь работает не только для основной камеры, но и для широкоугольной.

Необычное нововведение — MagSafe. В крышку смартфона встроили магнитную площадку, которая используется для беспроводной зарядки и, например, специального мини-чехольчика для кредитных карт. Маленькая кредитница крепится прямо к смартфону, в ней можно носить банковские карты. Также компания выпустила серию чехлов с MagSafe и специальную складную зарядку, которая позволяет заряжать одновременно айфон и часы.

Второй смартфон — это iPhone 12 mini, самый маленький айфон за последние 4 года. Он получил вытянутый 5,4-дюймовый OLED-дисплей с маленькими рамками, поэтому его корпус даже меньше iPhone SE (2020) с экраном 4,7 дюйма.

Внешне и по характеристикам iPhone 12 и 12 mini идентичны, разница есть только в размерах. Они получили обновленный дизайн в стиле iPhone 5 с плоской боковой рамкой. Смартфоны появятся в пяти цветах с глянцевым покрытием — это белый, черный, синий, красный и зеленый.

А вот и про

Представили iPhone 12 Pro и 12 Pro Max — новые флагманы с экраном 6,1 и 6,7 дюйма с корпусом из хирургической стали. Оба работают на том же процессоре Apple A14 и поддерживают 5G, но в остальном сильно отличаются от базовых моделей iPhone 12.