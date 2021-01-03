ВИДЕО | Латвийская компания будет производить военные самокаты

Как сообщил агентству LETA основатель Wolftrike Клавс Ашманис, первые экземпляры армейского электросамоката поступят к клиентам в мае следующего года. "Их можно использовать и для патрулирования, и для обеспечения внутренней мобильности на военных базах и временных аэропортах. Упор на функциональность обеспечит и предусмотренная возможность пристегнуть специальный прицеп с высокой грузоподъемностью, в котором можно перемещать как людей, так и технику", — отметил Ашманис.

Согласно заявлениям авторов проекта, технические зарактеристики самоката позволят комфортно ехать как по асфальту, так и бездорожью. Mosphera также будет доступен с выбором резины самых различных профилей, включая шипованную для перемешения по обледеневшим поверхностям.

Полный заряд аккумулятора позволит проехать 100 километров. Также предусмотрено крепление для дополнительного аккумулятора, что вдвое увеличит радиус действия армейского самоката.

К качестве потенциальных рынков сбыта Ашманис назвал страны ЕС и НАТО. По его словам, также большой интерес к Mosphera уже высказали как латвийские, так и европейские сельхозработники.