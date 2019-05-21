В Москве во вторник утром был задержан глава штаба Алексея Навального

Позже он уточнил, что на него составили протокол за митинг против повышения пенсионного возраста, прошедший 9 сентября 2018 года, передает издание «Спектр».

В единый день голосования (9 сентября) ФБК провел в Москве несанкционированную акцию против повышения пенсионного возраста, в которой, согласно данным полиции, приняли участие около 2 тысяч человек.

Несогласованные митинги, в целом, прошли в 59 городах РФ. Во время акций протеста были задержаны более тысячи человек.

Перед президентскими выборами 2018 года Волков руководил штабом Навального.