В Москве во вторник утром был задержан глава штаба Алексея Навального

Утром 21 мая в Москве был задержан менеджер проектов Фонда борьбы с коррупцией и глава штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков. Об этом он сообщил сам в своем Twitter.
Позже он уточнил, что на него составили протокол за митинг против повышения пенсионного возраста, прошедший 9 сентября 2018 года, передает издание «Спектр».
В единый день голосования (9 сентября) ФБК провел в Москве несанкционированную акцию против повышения пенсионного возраста, в которой, согласно данным полиции, приняли участие около 2 тысяч человек.
Несогласованные митинги, в целом, прошли в 59 городах РФ. Во время акций протеста были задержаны более тысячи человек.
Перед президентскими выборами 2018 года Волков руководил штабом Навального.