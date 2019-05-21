СМИ: патриарх Кирилл все дороже обходится россиянам

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В городе Пушкин в Ленинградской области появится еще одна личная резиденция патриарха Кирилла. Ее строительство по заказу структуры Управделами президента началось в январе 2018 года, пишет издание «Спектр».