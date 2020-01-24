24.01.2020, 11:50

"Прорыва не будет". Почему новый Кабинет вряд ли выведет Россию в лидеры экономического роста

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Мария Строева
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Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga
Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir PutinigaFoto: Tiit Blaat

21 января стало известно, кто войдет в новый состав правительства России под председательством Михаила Мишустина. Если отставка вице-премьера правительства Медведева, Виталия Мутко, была вполне ожидаемой, то сохранивший пост министра финансов, но согласивший пойти на понижение, лишившись поста первого вице-премьера, Антон Силуанов для экспертов стал неожиданностью. Заместителей у главы Кабинета теперь девять, из них трое работали раньше под руководством Мишустина в ФНС, а с еще тремя, как пишут ”Ведомости”, у него очень хорошие близкие отношения.

”Спектр” узнал, что думают эксперты о перспективах работы нового Кабинета министров РФ.

По мнению главы Трансперенси Интернешнл Россия Ильи Шуманова, то, что новый глава правительства сформировал свою команду из знакомых ему людей, совершенно логично. ”Я так понимаю, что новые члены правительства из ФНС — это личная квота, которую разрешили пополнить людьми Мишустина”, — говорит Шуманов, — ”Это свидетельствует о значительной свободе и автономности нового премьера при кадровых назначениях”.

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По мнению Ильи Шуманова, на первых порах у Мишустина будет определенная свобода не только в кадровой политике. По его словам, мало кто из российских премьеров начинал свою работу с таким карт-бланшем. Однако для того, чтобы Михаил Мишустин и его министры воспользовались этим и вплотную занялись тем, что было декларированно в качестке основных направлений работы — улучшением инвестиционного климата в стране и созданием благоприятных условий для бизнеса — особых предпосылок нет.

”Михаил Мишустин среди своих коллег имеет прозвище „Берия”, он действительно внешне на него похож”, — говорит Илья Шуманов, — ”За последние десятилетия налоговая служба стала одной из самых главных проблем для российского бизнеса, фактически превратившись в спецслужбу. Ее главной задачей стало не улучшение инвестиционного фона или комфортность ведения бизнеса, а максимальная собираемость налогов, под видом которой часто происходило необоснованное, а иногда и коррупционное давление на бизнес”, — подчеркивает глава Трансперенси Интернешнл Россия.

Экономист Андрей Нечаев, министр экономики России в 1992—1993 годах, обращает внимание на то, что именно при Михаиле Мишустине ФНС добился полной прозрачности при проведении многих налоговых транзакций. ”Мишустин существенно повысил собираемость налогов, в том числе, за счет цифровизации работы ФНС. Я недавно говорил с людьми, которые занимались возвратом НДС. По их словам, криминальный возврат НДС как бизнес — в России закончился, настолько все транзакции стали прозрачны”, — рассказывает Андрей Нечаев.

Политолог Константин Калачев отмечает, что назначения в правительство дают ясный ответ на вопрос, технический премьер Мишустин, или же его возможности выходят далеко за рамки этой роли. ”Теперь мы видим, что это всерьез и надолго, до конца транзита”, — говорит Калачев, — ”Прорыва не будет однозначно, на темпы роста выше средних мировых не выйдем, но отдельные улучшения будут. В первую очередь — в области здравоохранения, поскольку оно обозначено приоритетом и получило сильного министра (Михаила Мурашко, — прим. „Спектра”). Вероятно, поднимут планку также минтруда и минсоцразвития”, — говорит политолог.

Неопределенность наряду с некоторыми надеждами отмечают и другие эксперты.

Основной задачей правительства, по мнению Андрей Нечаева, должно стать повышение уровня жизни россиян и экономический рост. И тут экономист тоже говорит о ”легком оптимизме”, который внушают заявления Михаила Мишустина на эту тему. Однако добавляет, что все эти обещания звучат не первый раз, предыдущий заявления так и не были реализованы. ”Главные решения в области экономической политики принимаются лично Владимиром Путиным, а не в Белом доме”, — поясняет Андрей Нечаев, — ”Тратить ли Фонд национального благосостояния или каким верстать бюджет — это макроэкономические решения, и все это в первую очередь проходит лично через Путина и его администрацию”.

По словам Андрея Нечаева, экономическая политика Кабинета не претерпит существенных изменений. ”То, что Силуанов оказался не обидчивым человеком и согласился из первого вице-премьера пойти в министры, говорит о том, что бюджет страны останется профицитным, будет наращиваться ФНБ (в котором уже около 8 трлн рублей), то есть, все останется как есть”, — отмечает экономист, — ”Хотя лоббистов, которые будут добиваться возможности потратить ФНБ, будет трудно сдерживать, уж очень там большие деньги”. По его мнению, сегодня нет острой необходимости повышать налоги в России. Но и снижения налогового бремени не будет точно, подчеркивает эксперт.

Курировать финансово-экономический блок предстоит первому вице-премьеру Андрею Белоусову. ”Белоусов — мой ученик, в самом прямом смысле этого слова”, — рассказывает Андрей Нечаев, — ”Они с Андреем Клепычем учились у меня в МГУ, поэтому я смело говорю, что как мой ученик Белоусов плохим экономистом быть не может. С другой стороны, совсем недавно он выступал с инициативой увеличить налоговую нагрузку на несырьевые компании, и я не исключаю, что он может вернуться к практике повышения налогового бремени: чтобы реализовывать большие государственные проекты, нужны большие деньги, а значит, надо повышать доходы бюджета”, — говорит Нечаев.

Константин Калачев также отмечает, что стратегом в новом правительстве будет Андрей Белоусов. ”От него ждут, что он будет генерировать новые идеи, однако прорыва все же вряд ли стоит ждать”, — заключает он.

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